柯文哲爆看守所內幕 收容人對他喊4字

中評社台北9月29日電／民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金案等案件持續受到司法關注，他的妻子陳佩琪近日公開發聲，除了談及柯的身心狀況，更透露為替丈夫伸冤，已著手準備召開“國際記者會”。而在近日，柯文哲接受專訪時也還原在看守所時的生活，透露自己對面舍房的收容人曾對自己說“阿北加油”，結果自己那一區的舍房完全清空，“我旁邊有5個房間是空的，還再加1個鐵門隔開”。



中時新聞網報道，陳佩琪日前接受網路節目專訪時表示，為了替柯文哲把事情說清楚，她已經在準備國際記者會，希望讓外界了解事件始末，陳過去也曾多次公開質疑司法偵辦過程，近日更提到柯去年離開羈押環境後，整個人一度“像失智老人”。而柯文哲27日南下雲林輔選，在被問及妻子的言論時坦言，近來家人承受的壓力確實太大，希望先讓妻子情緒穩定下來。



柯文哲昨（28）日在新黨台北市議員侯漢廷主持網路節目《漢廷有約》接受專訪，在被侯問到“在看守所一天怎麼過的”時表示，羈押禁見與坐牢完全不一樣，在被羈押時，除了律師不能見任何人，也不能寫信、沒有放風，這比入監更吃力。相較之下，坐牢則與當兵差不多，因為在入監時，獄方會要求受刑人勾選特長，並依此分配每天的工作，到了晚上到再回房睡覺。



柯文哲透露，在自己剛進看守所時，對面舍房的收容人曾對自己說“阿北加油”，結果在這一喊後，自己那一區的舍房完全清空，“我旁邊有5個房間是空的，還再加1個鐵門隔開”，住得非常隔離。他指出，自己在看守所時也有“特權”、不用和其他室友共用床鋪，“兩個人就睡兩張床”，且自己的室友都有經過身家調查，不能有刺青、政治傾向、暴力傾向，所以挑到最後，自己的室友都是經濟犯罪者。