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普京下令：俄軍再擴編
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2026-09-30 05:03:35
中評社北京9月30日電／據參考消息網引述德國新聞電視頻道網站9月28日報道，俄羅斯總統普京簽署總統令，將俄軍再擴編1.55萬人。總統令寫道：“俄羅斯武裝力量的允許編制規模為2441630人，其中有1550500名軍事人員。”普京並未說明擴編原因。今年，他先後在3月、6月和7月宣布過俄軍擴編。
報道說，烏克蘭總統澤連斯基稱，俄羅斯已經開始額外動員。他在晚間視頻講話中援引烏克蘭情報部門提供的消息稱：“他們（俄羅斯人）還計劃招募更多外國人。”近幾個月來，多方猜測俄羅斯可能會再次實施動員。
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