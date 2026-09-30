日本擬部署“保鏢衛星”防太空攻擊

中評社北京9月30日電／據參考消息網引述日本《讀賣新聞》9月25日報道，日本政府相關人士透露，日防衛省已開始探討引入“保鏢衛星”，以保護日本人造衛星免受“殺手衛星”的襲擊，並在2035年度前建立起6顆衛星的防禦體制。



據報道，日本政府計劃將這一方針納入年內修訂的《國家安全保障戰略》等“安保三文件”中。



報道指出，“殺手衛星”具備攻擊能力，能靠近目標衛星，利用機械臂或電磁波等手段干擾目標衛星，使其功能癱瘓。對此，“保鏢衛星”的設想功能是通過地面遙控，插入試圖靠近日本衛星的“殺手衛星”的行進路線，以阻擋其靠近。此外，設想還包括利用搭載的攝像頭，收集有關他國衛星及空間碎片動向的相關情報。



據報道，日本防衛省將於2027年度在防衛裝備廳新設衛星開發部門，以加速衛星相關技術的研發。“保鏢衛星”的驗證衛星最早將於2028年度發射，並進行驗證測試，確認其能否在高度約3.6萬千米的靜止軌道上順暢移動。隨後的發射計劃在2033至2035年度進行，最終形成由6顆衛星構成的防禦體制。



之所以加強太空防禦體系，是因為利用衛星進行的通信、觀測和定位等活動對日本國民生活不可或缺。日防衛省高層表達了危機感並表示，“如果衛星受到干擾，不僅是自衛隊的行動，整個日本社會都會受到巨大影響”。



在修訂“安保三文件”之際，日防衛省在《國家防衛戰略》及《防衛力整備計劃》的修訂方針中指出，破壞衛星的“殺手衛星”活動正日益頻繁。為此，日防衛省強調了採取應對措施的必要性，指出日本在衛星防衛體系方面存在課題。