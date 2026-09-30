法國沙特防務合作出現重大轉向

中評社北京9月30日電／據參考消息網引述法國《世界報》網站9月26日報道，過去，法國與沙特阿拉伯的防務合作向來低調，對外表態處處謹慎。9月24日，法國總統馬克龍宣布將向沙特派遣“軍事力量”，以保護延布石油終端。該終端是東西輸油管道的終點，也是霍爾木茲海峽受阻時沙特原油出口的主要繞行通道。儘管這項軍事投入的規模尚不明確，此番表態仍標誌著一次地緣政治轉向。



據報道，面對沙特遭到的無人機和導彈襲擊升級，以及油價暴漲對法國民眾購買力造成的衝擊，馬克龍選擇打破以往的外交謹慎。他在接受法國媒體採訪時表示，將會投入“士兵、雷達與防禦系統”。



報道稱，關於涉及多少士兵、派遣哪些系統以及何時投入運作，法方均未提供任何細節。



法軍總參謀部25日說：“我國在該地區的行動，始終嚴格遵循防禦邏輯，旨在維護地區穩定，同時保護本國利益與合作夥伴。”



法國此番部署該如何落地，仍存不少不確定性。應對伊朗相關衝突最需防空支援，而防空恰恰是法國軍力的相對薄弱領域。法國已經依據軍事規劃法案啟動補強工作，但新型雷達、新一代地空導彈系統的交付日程十分緊張：官方預計2026至2027年交付。



法國向沙特派遣軍事力量，源於當下的緊急局勢。雖然沙特從衝突之初就持續遭到打擊，但9月3日起襲擊升級：當天，也門胡塞武裝對與沙特結盟的也門政府軍發動大規模攻勢。9月10日，其東西輸油管道也遭到伊拉克武裝組織襲擊，導致管道停運，部分沙特原油經該管道運往歐洲。

