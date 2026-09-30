西媒：加拿大向歐洲尋求“軍事保護傘”

中評社北京9月30日電／參考消息網引述西班牙《機密報》網站9月24日發表題為《加拿大在布魯塞爾尋求美國輕視的東西：歐洲的軍事保護傘》的文章，作者為塞利婭·馬薩，全文摘編如下：



美國政府對加拿大的領土主權威脅、懲罰性關稅舉措，以及在履行北約盟友防務承諾上的搖擺不定，不可避免地促使渥太華向歐洲靠攏，而歐洲方面也已張開雙臂準備迎接這個夥伴。



今年年初，加拿大成為首個加入“歐洲安全行動”工具（SAFE）的非歐洲國家。這是一項獲得歐盟支持、總額達1500億歐元的計劃，旨在通過提供長期低息貸款來增強軍事能力。此舉標誌著加拿大卡尼政府在加強跨大西洋工業與軍事聯繫方面邁出了重要一步，而德國蒂森克虜伯海洋系統公司於今年夏天被選為加拿大歷史上最大規模防務項目的首選供應商，則進一步鞏固了這一戰略方向。儘管該交易並非SAFE計劃的正式組成部分，但它反映了同樣的戰略轉變，即實現供應商多元化，同時減少傳統上對美國的依賴。



蒂森克虜伯海洋系統公司在競標中勝出，將就向加拿大皇家海軍提供最多12艘先進潛艇的事宜進行談判。首批四艘潛艇計劃於2034年前交付。



在軍事投入方面長期落後於其他北約國家的加拿大正迅速改變方針。7月，在安卡拉舉行的北約峰會上，卡尼重申了他的承諾，即在未來兩年內將國防預算從2024年僅占國內生產總值（GDP）1.5%的低水平提升至占4%。



選擇潛艇這一舉措則反映了這種緊迫感。渥太華早在5年前就開始考慮更換其四艘故障頻發的老舊潛艇，只是進展非常緩慢。但卡尼上任後，便成立了國防投資局，旨在精簡並加速原本遲緩的軍事採購流程。

