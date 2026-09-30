日本採購美無人機計劃引質疑

中評社北京9月30日電／據參考消息網引述日本《東京新聞》9月27日報道，日本防衛省正計劃大量採購美國企業製造的“海上衛士”大型無人機。在2027財年預算概算要求中，列入採購17架機體等相關費用總計2922億日元（約合18.6億美元）。



據報道，“海上衛士”全長約11米、翼展約24米，由美國通用原子公司製造。該機搭載海洋監視雷達，巡航速度約每小時230公里，可連續飛行24小時以上。



防衛省此前已在2025財年和2026財年預算中分別列出2架和4架“海上衛士”無人機的採購費用。部分機體計劃從2027財年起部署於鹿兒島縣的鹿屋航空基地。若此次採購計劃落地，日本列裝的“海上衛士”無人機總數將達23架。



防衛省稱，此次採購是為了強化情報收集與警戒監視，並在緊急情況下執行任務時最大限度地減少人員傷亡。防衛省相關人士稱，日本自衛隊人手不足，無人機必不可少。



不過，自民黨一名議員在接受採訪時說：“無人機技術日新月異，更新換代的速度也很快。與其把這麼多錢砸在一款海外機型上，不如優先開發國產無人機。”



同時，該機型無人機也存在安全隱患。一架“海上衛士”無人機去年11月在北九州機場著陸時發生事故，螺旋槳和尾翼與跑道接觸，導致跑道暫時關閉。



市民團體“反對武器交易網絡”的代表杉原浩司不無擔憂地表示，若美國企業的裝備進一步增加，自衛隊與美軍可能更加一體化，“自衛隊可能被迫在美軍的實際指揮下參與作戰”。