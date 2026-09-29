專家：中美峰會後台灣棋子角色愈發明顯

由澳門區域與戰略研究中心主辦的“中美華盛頓峰會：評估與展望”研討會29日以在線會議形式舉行（視頻會議截圖） 中評社香港9月30日電（記者 盧哲）由澳門區域與戰略研究中心主辦的“中美華盛頓峰會：評估與展望”研討會29日以在線會議形式舉行。多位與會學者認為，美國對台政策正轉向特朗普式的“生意思維”，台灣在中美大國博弈中的“棋子”角色愈發明顯。學者指出，美方暫停對台軍售釋出短期良性信號，且本質上更傾向於商業行為而非戰略思維，這是台灣方面應緊張的。



當地時間9月23日至25日，中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。其間，兩國元首就中美建設性戰略穩定關係及重大國際地區問題深入交換意見。習近平同美國總統特朗普在白宮舉行會談時強調，中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。



復旦大學美國研究中心副主任、台灣研究中心主任信強表示，在台灣問題上，習主席在5月習特會時是負面表述，強調台灣問題是破壞中美關係最重要的因素，台海和平與“台獨”水火不容。這次變成正面表述，一定程度上表示認可美國在過去這段時間堅持了反對“台獨”的政策立場。



信強認為，美國暫停對台軍售是重要的良性信號，美台互動也相對更為謹慎克制。但美台情報共享、軍事演訓層級和程度一直沒有停，而且不斷升級，這些是中美關係隱患。對台軍售延緩能否持續，中方希望至少延到特朗普第二任期結束前，但很難做到，值得觀察。



台灣中國文化大學社科院講座教授楊永明表示，台灣議題仍然高度敏感，這次難以形成公開文字的議題，因此被排除在經貿、AI、伊朗等可協調清單之外。但在整個新的中美協調和重復賽局過程中，台灣議題一定會跟其他議題掛鈎。美國因整體利益考量、戰略收縮和美國優先的考慮，將來再介入台海議題的空間必將受限。



楊永明認為，美國對台戰略模糊政策已經轉變——從過去的“是否軍事保台”的戰略模糊，轉變為“對台灣議題”的戰略模糊。



楊永明指出，台灣議題的關鍵在於，年底選舉會影響台灣大選。如果賴清德在2028年繼續連任，將完全撼動兩岸關係和整個區域及中美關係的重新定位。他認為，日本的角色會非常關鍵。他指出，高市政府有三項錯誤：第一，不清楚日本已經不是科技大國、中等國家的地位，在中美大國關係中很難挑戰任何強權；第二，採取敵視中國的態度是不需要的，而且是錯誤的；第三，依然認為美國對第一島鏈甚至台灣海峽是重視的。他認為，中國採取政經分離的做法是正確的，因為日本內部開始有更多不同聲音。



美國巴克內爾大學國際關係與政治學教授朱志群認為，美國對台灣的態度可以分為四部曲：不支持“台獨”、反對“台獨”、不反對和平統一、支持和平統一。現在美國還在第一部曲，希望有所突破不現實。他認為，對台軍售是暫時擱置，三大原因決定美國對台軍售不可能終止：軍工複合體（MIC）與台灣建立了千絲萬縷的聯繫；國會跨黨派強烈支持；台灣方面幾十年如一日的積極游說。