中美峰會產生內外影響　學者熱議

澳門區域與戰略研究中心主辦的“中美華盛頓峰會：評估與展望”研討會 中評社香港9月30日電（記者 盧哲）由澳門區域與戰略研究中心主辦的“中美華盛頓峰會：評估與展望”研討會29日以在線會議形式舉行。多位學者認為，中美元首會晤以高規格元首外交為中美關係釋放穩定信號，雙方正共同摸索“建設性戰略穩定”的相處原則，嘗試從單純戰略競爭轉向風險協調與機制化管控。



當地時間9月23日至25日，中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。其間，兩國元首就中美建設性戰略穩定關係及重大國際地區問題深入交換意見，達成八點成果共識。



澳門區域與戰略研究中心主任王建偉表示，可從三個角度觀察這次峰會。一是訪問成果的虛與實。虛的方面包括美方給予習主席極高禮遇、特朗普談了很多和習主席建立的偉大友誼，還提到美國海軍陸戰隊在二戰期間使用的中文詞語“工合”來表示中美將攜手合作。實的方面包括經貿方面達成了300億美元對等降稅框架，人工智能方面同意建立對話和事故通報機制等。



二是這次訪問的短期和長期意義。短期看，兩國元首互動熱絡，使中美關係熱度升溫。長遠看，則關注中美能否真正穩定下來，而不是像過去那樣訪問時好話說盡、訪問後故伎重演。三是此次峰會產生的內外影響。對內主要指對美國國內政治、社會，包括對中期選舉的影響。對外包括雙方在伊朗問題上達成的共識對中東局勢的影響，以及重提二戰盟國關係對國際關係和日本的影響。



復旦大學美國研究中心副主任信強認為，這次峰會最核心的是“信號釋放”，雙方尤其兩國元首希望延續個人良性互動，在最高層級穩定中美關係，展示把兩國關係好轉和緩和的勢頭延續鞏固下去的意願。信強說，今年將有4次元首會晤，可說史無前例。從中看出兩國元首希望持續向外界、向兩國內釋放雙方有意願延續良性互動的信號。



同時，雙方正在共同摸索兩國關係的基本相處原則。這表明雙方正在認真探索互動邊界，尋找建立不衝突不對抗的護欄。信強指出，中美雙方一定程度上改變了以往的思維和行為模式。這次公布的成果只有8條，很務實，背後體現了兩國元首對中美關係現實的清醒認知：基本性結構矛盾不可能通過幾次會晤簡單解決，雙方追求的是務實的有限目標，能做多少就認真落實執行，逐步恢復被嚴重削弱的戰略互信，逐步積累改善和緩和的動能。信強認為，這可能成為中美互動的新模式。



台灣中國文化大學社科院講座教授楊永明表示，此次中美峰會最重要的時代意義，是中美關係正從過去單純的“戰略競爭”，轉入“中美協調、重復賽局”的新型大國關係。中美競爭沒有結束，但雙方正在嘗試透過元首外交和一系列對話護欄，建立防止競爭失控——比如AI失控、軍事對撞——的長期互動機制。5月峰會的功能是定調，確立了中美建設性戰略穩定關係；9月華府會晤的核心是再確認，把抽象的政治定位轉化為可操作的機制。



楊永明說，中美協調不是和解——和解是雙方有相同目標，而協調是在結構性競爭上尋求風險管理。中美短期也許沒有辦法成為朋友，但是兩個無法完全脫鈎的大國，開始接受新的現實：美國已從單極霸權“神壇”走下來，競爭不可避免但戰爭不是宿命，分歧無法消失但危機可以管控。他認為，有效期限取決於三個觀察點：特朗普的個性最不可控；中期選舉結果；AI是否會泡沫化。



北京大學美國研究中心主任王勇表示，本輪磋商推動中美經貿關係從無規則的衝突轉向有機制的競爭管理，從全面施壓轉向局部降稅和選擇性開放。中美經貿關係的現實選擇已經不是在全面融合還是徹底脫鈎之間二選一，而是在競爭不可避免的條件下，建立一套可預測、可核查、可持續的相處規則。本輪磋商打開了一扇有限的穩定之門，但能否繼續打開取決於雙方落實承諾、約束單邊行為和明確國家安全邊界的政治意願。



王勇解析，“300億對300億”的降稅安排是本輪磋商最具實質性的成果。這一安排有三方面意義：從防止升級轉向有限降稅；改善企業短期預期；為擴大非敏感商品貿易提供實驗。



另一變化是從臨時休戰轉向機制化管控。同時，雙軌貿易模式正在呈現。王勇指出，非敏感領域逐步恢復放開，包括安全敏感度較低、能為企業消費者和地方經濟帶來直接利益的商品，以及金融、旅遊、教育、航空和專業服務等領域存在有限恢復空間。敏感領域繼續嚴格管控，包括先進芯片、人工智能算力、關鍵礦產、敏感數據、關鍵基礎設施和軍民兩用技術等，仍將受到出口管制、投資審查和制裁約束。這種安排的結果不是重返2017年前的全面經濟融合，也不會走向徹底脫鈎，而是一種選擇性的再開放。王勇強調，結構性競爭持續緩和，但不等於解決結構性矛盾。