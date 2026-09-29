日媒：中國高層罕見連續兩天會見日方人士

中評社香港9月29日電／共同社報道，中國外交部長王毅28日在北京與訪華的日本前外相岩屋毅會談，國務院副總理何立峰29日也與岩屋舉行了會談。自日本首相高市早苗去年11月的涉台國會答辯導致雙邊關係惡化以來，這是中國高層首次與日本國會議員會談，連續兩天安排會見實屬罕見。王毅強調，“緊迫的是（日方）儘快糾正本國領導人在台灣問題上的錯誤言行”。



據分析，中方領導層禮遇重視日中關係的日本政界人士及經濟界領袖，意在促使高市政府改變對華態度。



岩屋作為致力於推動對華經貿交流的日本國際貿易促進協會（國貿促）會長率團訪華。會談時國貿促的成員也在座。王毅和何立峰均為中共中央政治局委員，目前政治局共有21人。



岩屋與何立峰舉行會談後向媒體稱：“中方對於與日本開展經濟交流和民間交流並不是消極的，是持積極且肯定的態度。”



據中國外交部稱，王毅在會談中就日中關係指出“有待再次實現正常化”。



國貿促前會長是今年6月去世的前眾院議長河野洋平。王毅高度評價河野“敢於直面日本過去的黑暗歷史，勇於反省軍國主義的侵略罪責”。王毅還指出，今年是遠東國際軍事法庭（東京審判）開庭80周年，“日本再次面對歷史的拷問”，如果“企圖為侵略歷史翻案、替戰爭罪犯招魂，日本就無法面對世界，更談不上開闢未來，也難以有未來”。



據香港鳳凰衛視報道，岩屋在與王毅會談時稱，河野即使在病榻上，也表示在兩國關係嚴峻的情況下，自己必須去中國。岩屋表示將繼承河野的遺志。



關於日中政治家的對話，日本外相茂木敏充7月透露，在訪問菲律賓期間曾與王毅有過短暫接觸。但中國外交部否認稱，在現場沒有什麼簡短交流。