兩大平台簽約入駐　兩岸數智合作落地臨港

兩岸創新發展周數智科技研討會（中評社 王教仁攝） 中評社上海9月30日電（記者 王教仁）兩岸創新發展周數智科技研討會29日在上海國際會議中心舉行，“兩岸AI創新合作平台”和“兩岸青年AIGC＋OPC社區”簽約入駐臨港，將面向兩岸企業和青年團隊提供項目對接、成果轉化及創業服務。



海峽經濟科技合作中心主任袁野表示，大陸在數字科技創新和產業應用方面擁有算力、市場、應用場景和產業體系優勢，台灣在半導體、電子精密製造等領域具有基礎，兩岸數字科技產業優勢互補，加強合作符合兩岸企業的共同利益。



袁野說，海峽經濟科技合作中心將繼續發揮橋梁紐帶作用，推動兩岸科技界、產業界加強對接。兩岸數智融合創新中心將聚焦項目合作、技術創新、人才培育和要素流通，為台企及台灣青年創業團隊提供算力共享、場景匹配、政策支持和落地服務。



臨港新片區管委會二級巡視員嚴亦軍表示，臨港新片區堅持制度創新與產業發展融合推進，人工智能與數據經濟產業加快集聚。台灣在半導體、精密製造等領域積澱深厚，大陸擁有大規模市場、豐富應用場景和完整產業鏈，兩岸在數字產業領域具有合作空間。



嚴亦軍表示，臨港將發揮開放制度、算力設施和應用場景等方面的條件，為兩岸數智科技企業及青年創業團隊提供發展空間，並在產業載體、政策兌現、基金支持和人才服務等方面做好保障。



上海市人工智能行業協會副秘書長徐琦以“上海如何打造全球AI創業之城”為題發表演講。他介紹，上海圍繞模型、語料、算力、生態、場景和資本構建人工智能產業要素體系，通過算力券、模型券、語料券及人工智能產業集聚空間等措施，降低企業創業和研發成本。



威盛集團副總裁、中國區行政長徐濤表示，人工智能產業已經由參數競爭逐步進入價值落地階段，競爭重點正在轉向如何讓智能技術進入更多真實場景。他圍繞算力、模型、數據和應用四個環節，分析AI發展對兩岸科技產業供應鏈帶來的影響。

