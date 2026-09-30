軟件應用先行　台灣AI新創借臨港落地

上海冠亞有誠企業管理服務有限公司創始人兼董事長陳冠融（中評社 王教仁攝） 中評社上海9月30日電（記者 王教仁）台灣AI產業與大陸合作，現階段可先從軟件、內容和應用項目切入。台灣企業家陳冠融29日在兩岸創新發展周數智科技研討會現場接受中評社採訪時表示，臨港的應用場景、算力和政策服務，可幫助台灣新創企業降低成本、加快落地。



“兩岸AI創新合作平台”及“兩岸青年AIGC＋OPC社區”當天簽約落地臨港新片區，上海冠亞有誠企業管理服務有限公司參與“兩岸AI創新合作平台”的運營。



上海冠亞有誠企業管理服務有限公司創始人兼董事長陳冠融接受中評社記者採訪並表示，人工智能產業鏈連接研發、製造、軟件和應用等多個環節，台灣在定制化製造、供應鏈、內容創意和國際市場聯繫等方面具有一定基礎，大陸則擁有廣闊市場和豐富應用場景。兩岸在AI領域推動合作，需要根據現實條件尋找更容易落地的切入點。



陳冠融認為，相較於大型硬件製造項目，軟件、內容和人工智能應用項目進入大陸市場，現階段更具可操作性。人工智能下一階段的發展重點，是如何進入實際應用，改善生活、降低企業成本並提高效率。台灣相關企業和人才可在上海及大陸其他地區尋找應用場景，通過項目合作逐步了解市場。



陳冠融介紹，“兩岸AI創新合作平台”已在台灣推動項目招募，並將圍繞項目篩選、孵化、加速和落地提供服務。對於處於早期階段的項目，平台將協助對接種子資金，開展概念驗證和小規模市場驗證，幫助團隊降低初期成本，判斷產品能否適應大陸市場。



陳冠融說，台灣許多AI新創企業擁有技術和創意，但主要面向島外市場，對進入大陸市場仍有顧慮。平台不會追求項目在短期內集中落地，而是通過持續接觸和實際服務，讓企業逐步認識大陸市場。“值得做，就應該做。”陳冠融說。

