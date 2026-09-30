千余箱文旦柚入滬　鳳梨釋迦有望接棒

台北農產運銷股份有限公司主任陳志斌（中評社 王教仁攝） 中評社上海9月30日電（記者 王教仁）約1260箱台灣文旦柚中秋前入滬。台北農產運銷股份有限公司主任陳志斌29日在兩岸創新發展周青年農業研討會期間受訪表示，下一步希望推動台東鳳梨釋迦等台灣水果來滬。



陳志斌介紹，今年台北農產銷往大陸的文旦柚約有2100箱，約為兩個集裝箱，其中上海市場約1260箱，北京市場約900箱。他希望通過在上海、北京等地參加論壇及推介活動，讓更多大陸消費者認識台灣文旦柚，明年進一步擴大推廣。



談及文旦柚在大陸市場的反響，陳志斌表示，消費者的接受度較高。台灣文旦柚與大陸常見的白柚、紅柚在口感上有所不同，果肉口感較為細膩，但適合銷售的季節較短，通常在白露後至中秋節前口感較佳。因此，這批文旦柚特意趕在中秋節前抵達上海。



在當天舉行的青年農業研討會上，台北農產運銷股份有限公司與上海西郊國際農產品發展有限公司簽署合作協議。陳志斌表示，台北農產此前已與上海蔬菜集團開展姐妹市場合作，希望通過此次簽約，與上海農業企業加強合作，將更多台灣優質農產品推向上海市場。



陳志斌說，台北農產是台灣規模較大的農產品批發市場，此次合作將著重打通農產品流通和市場推廣渠道，讓台灣農產品能夠進入上海市場，供當地市民選擇。他在會上表示，希望通過兩地合作，讓“台灣的農民安心種，上海的市民放心吃”。



繼文旦柚之後，陳志斌看好台東鳳梨釋迦等水果進入上海市場。他表示，隨著相關產品恢復輸入大陸，希望在今年10月底至11月初推動台東鳳梨釋迦等優質水果來到上海。



陳志斌表示，農產品具有明顯的季節性，如果一年內只有少數品項進入大陸，產銷合作容易出現間隔，也難以形成長期穩定的貿易關係。台北農產希望持續進行協商和溝通，爭取每個月至少有一種台灣農產品進入大陸市場，讓兩岸農產品合作保持延續性。



陳志斌坦言，台北農產目前的外銷規模仍相對有限，因此希望通過未來一兩年的持續推動，逐步增加台灣農產品銷往大陸的數量。除了擴大單一水果的銷售規模，也希望根據不同產季，引進更多品類，豐富大陸消費者的選擇。



陳志斌在會上表示，農業是串聯兩地民眾生活的自然橋梁，通過品嘗農產品，可以直接感受當地的風土人情和飲食文化。隨著民眾對健康、綠色飲食的需求增加，兩岸深化永續農業交流迎來新的合作機會，上海是台北農產重視的合作樞紐之一。



兩岸創新發展周青年農業研討會當天上午在上海國際會議中心舉行，以“同耕農業新田、共耘青春夢想”為主題，近140名兩岸涉農、大健康及運動產業青年企業家和有關方面代表與會。