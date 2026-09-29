華府觀察：從三大驚奇看中美峰會意涵

特朗普對習近平歡迎之隆、禮儀之重，超乎想象 白宮圖 中評社華盛頓9月29日電（記者 余東暉）剛舉行的中美華府峰會在接待規程、關係定位、台灣問題上有出人意料的驚奇之處，從中體現出特朗普有意通過更加緊密的大國領導人關係，來引導和管理美中關係，展示其個人能力和政治目標，從而為脆弱的美中關係注入更多的穩定性。



首先，此次特朗普接待習近平來訪的規格之高、禮儀之盛，在美國領導人外交歷史上堪稱空前，超乎所有人的想象。今後估計也難有其他外國領導人來訪的禮儀能夠超越此次。



在中方尚未確認回訪之前，特朗普早早對外公布了超高規格接待的細節，尤其是總統親自到機場接機，並在機場舉行盛大儀式，更是創下64年來首次。即便特朗普因此受到國內政治壓力，被批評為向中方屈尊叩頭，讓中方占上風，他也不在乎。這說明，特朗普非常渴望此訪成功舉行，也非常重視與中國領導人建立更密切的關係。



在白宮舉行的歡迎儀式，完全打破傳統的外交規程，將常規的外國領導人來訪歡迎儀式從半個多小時延長至80分鐘。出動479位美軍禮兵，會談前安排多場公開禮儀和私人互動的活動；戰機在安德魯基地和白宮兩次飛躍歡迎儀式上空，抵達和送行儀式兩度鳴放21響禮炮。國宴安排也費盡心思，融入許多中國元素。



在此次兩位元首相處的近8個小時內，特朗普精心組織、周到安排，有帶習近平參觀停機坪和海軍陸戰隊一號、贈送白頭鷹雕像、參觀白宮“總統名人堂”、參觀尚未落成的白宮大宴會廳等非常個性化、體現特朗普個人喜好的活動。兩位領導人參觀完國家檔案館，門口39級台階走了3分鐘，似乎有說不完的話，依依惜別之情昭然。