快評：海警抵近台灣島執法　針對台菲勾連

視頻截圖。 中評社快評／大陸海警局新聞發言人姜略29日表示，大陸海警朱家尖艦編隊當天位台灣島以東海域依法開展常態化執法巡查。大陸官媒獲取的執法視頻顯示，台灣島中央山脈清晰可見，這表明中國海警朱家尖艦編隊此次執法巡查任務抵近台灣島。



近段時間，台灣當局在南海以及台東“專屬經濟海域劃界談判”等問題上，與日菲深度勾連。近期台海巡部門將退役艦艇“連江艦”贈送給菲律賓；此前，民進黨當局和菲律賓官方人員以及軍方人士還多次“互相竄訪”。



大陸官媒引述專家解讀，大陸海警昨天抵近台灣島執法巡查，針對的正是台菲勾連。如果台灣當局突破紅線，大陸海警將採取進一步管控措施。大陸海警正逐步縮小在台灣島周邊開展執法巡查的範圍，加大對可疑船隻執法巡查的力度。



台灣“海巡署”昨天派艦艇監控朱家尖艦編隊，並指大陸海警船執法巡查是“假執法真侵擾”認知作戰。除此之外，沒有其他動作。



除了朱家尖艦編隊29日在位台灣島以東海域執法巡查之外，大陸海警局29日發布消息說，9月以來，福建海警組織艦艇編隊位金門附近海域依法開展常態執法巡查，持續強化相關海域管控力度。



這顯示，大陸針對“台獨”、維護國家領土主權和海洋權益的行動一點也沒有放鬆。