美媒：中美元首參觀美國家檔案館展品撤換過

NPR：中美元首參觀美國國家檔案館，展品被撤換過 中評社華盛頓9月29日電（記者 余東暉）美國國家公共廣播電台（NPR）29日透露，中國國家主席習近平此次訪美最後一項行程是參觀美國國家檔案館，其展品在最後時刻被撤換過，因為原來展品中包含了中方不承認的“舊金山和約”。這顯示了台灣問題在中美關係中的敏感性。



據不具名中國外交官和兩名知情人士向NPR透露，那天早上，檔案館主廳中央擺放了一張長桌，黑色桌布上臨時展出了一塊來自中國長城的磚和一幅清朝皇帝送來的精美十九世紀卷軸。但整個展覽在“最後一刻”都被撤掉了。這一突然轉變是由於中方對美方計劃展示的一份文件——1951年的“舊金山和約”感到不滿而引發的。中國外交官說，“因為美國和日本簽署了該和約，但中國沒有簽署”。



據兩名中國外交官向NPR透露，中國駐美大使館是在上周四中國領導人對美進行國事訪問期間，得知美方計劃的展品中有這份文件的。在兩位元首上周五中午抵達國家檔案館前90分鐘，中方尚不清楚這個文件會否展出。但最後，當兩位領導人走上鋪著紅地毯的台階，進入美國國家檔案館時，大廳已經清空，他們只瀏覽了《獨立宣言》、《美國憲法》和《權利法案》的原件。



據參與計劃的美方官員透露，其他一些文件也被美方內部討論過是否展出，例如三個聯合公報和“六項保證”，但這些文件最終並未被列入展出範圍。