高市政府借所謂安全議題加緊完善國家級情報頂層設計，持續突破戰後安保約束，相關動向引人擔憂。（新華社資料圖片） 中評社北京9月30日電／日本政府旨在強化情報能力的專家會議28日召開首次會議。高市政府借所謂安全議題加緊完善國家級情報頂層設計，持續突破戰後安保約束，相關動向引人擔憂。



據央視新聞報道，日本不斷強化所謂對外情報工作，背後有哪些企圖？對於地區未來局勢又有怎樣的影響呢？



嵌入美西方情報網 日欲充當“馬前卒”



中國社科院日本研究所助理研究員孟明銘認為，我們要看到，日方這些舉動是一套組合拳。高市政府不斷強化對外情報活動，目的是在國家正常化幌子下加速架空專守防衛，構建實質性備戰體系的一個關鍵的拼圖。其背後有幾點清晰的戰略圖謀。



第一點，是對內全方位的強化情報能力，為其成為一個完全體的能戰國家打下信息情報方面的基礎。近年來日本防衛預算激增，大力發展攻擊性武器。但日本認為，如果沒有獨立的境外情報和目標指示能力，目前這些硬件力量是遠遠不夠的。日本因此急於打造自己的，像國家情報會議這個情報中樞機構，構建國家情報局作為日本版的CIA，通過這些做法，在日本國內外建立起自主的情報偵查能力。



中國社科院日本研究所助理研究員 孟明銘：第二點是對外，其背後的戰略圖謀，是深入嵌入美西方的情報網絡，換取在同盟內部的話語權和博弈籌碼。日本通過強化對外情報功能，企圖以這個編外成員的身份，更深層次融入像美英“五眼聯盟”這種情報組織，主動充當美方的馬前卒。高市政府也希望借此向美國方面證明自己的不可替代性，換取戰略利益。



日本衝擊戰後和平體制 加劇地區安全困境



孟明銘表示，從危害影響看，一方面，在地區安全層面，這一做法將嚴重破壞日本專守防衛底線，急劇推高東亞的安全困境。日本的情報活動很可能會日益的激進化、前沿化，進一步破壞地區間國家的互信。



另一方面，從制度和歷史層面上講，這是戰後日本和平體制的一次嚴重倒退。這種由首相官邸直接掌控，缺乏透明監督的龐大情報機器，在日本國內也已經引發了二戰前“特高課”特務政治復活這種強烈的擔憂。它很可能會被右翼勢力用來打壓國內的反戰聲音，加速整個日本社會的右傾化。