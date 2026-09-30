伊朗：美國若想結束戰爭　必須承認戰敗

伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人穆赫比（新華社資料圖片） 中評社北京9月30日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人穆赫比當地時間29日表示，美國承認戰敗並從該地區撤軍，只有這樣才能結束戰爭。



據央視新聞報道，穆赫比表示，革命衛隊已經準備好一封寫給美國人民的信，旨在以真誠態度讓美國人民了解伊朗立場。他表示，如果美國高昂的軍費開支是為了保衛其領土，那麼美國的國防形勢自然是安全的，它並不需要在世界各地設立800個軍事基地。



談到核問題時，穆赫比指出，25年前，美國總統就曾宣布伊朗距離擁有核武器“只有幾周時間”，如果伊朗尋求核武器，而美國聲稱不會允許伊朗獲得核武器，那麼美國為何要撕毀伊核協議？美國的問題不在於核武器，而在於掠奪和分裂伊朗，“他們的目的是將伊朗變成他們的殖民地。”



穆赫比表示，美國人民並不了解事實，即美國在過去的70年裡一直處於戰爭狀態，現在美國與不同國家的衝突更加激烈。



穆赫比聲稱，伊朗將繼續保衛國家，生產新型武器，“如果衝突演變成其他形式，我們一定會將新式武器投入戰場。”美國以為憑借軍事能力就可以讓伊朗投降，但他們失敗了。經濟戰和海上封鎖也會再次失敗。美國別無選擇，只能承認戰敗並從該地區撤軍，只有這樣才能結束戰爭。

