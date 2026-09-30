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英首相：英國長期走在錯誤道路上
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2026-09-30 09:45:13
英國首相伯納姆（新華社資料圖片）
中評社北京9月30日電／英國首相伯納姆29日表示，英國“長期以來一直走在錯誤的道路上”。
據央視新聞報道，當地時間9月29日，伯納姆在利物浦舉行的工黨年度會議上發表講話，這是伯納姆在任期內首次黨代會演講。
伯納姆認為，去工業化、放鬆監管、私有化、緊縮政策以及“脫歐”帶來了一個“為既得利益而非公共利益運行的國家”。
伯納姆聲稱，他將“改變過去40年的發展方向”，讓英國走上新的道路，建設新的經濟和新的政治體系。
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