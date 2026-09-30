美國對加拿大商品的進口禁令正式生效

一艘集裝箱船停靠在加拿大溫哥華港。（新華社資料圖片） 中評社北京9月30日電／美國當地時間29日起正式實施針對加拿大部分商品的進口禁令，涉及酒類、乳製品和摩托車等，預計涉及約9.67億美元的加拿大對美出口。



據央視新聞報道，此次禁令是特朗普政府對加拿大採取的一系列貿易措施的最新升級。美國與加拿大兩國年度雙邊貿易額約8800億美元，因此此次禁令所涉及的規模相對有限。



美國貿易律師帕特裡克•柴爾德裡斯表示，此舉不會緩解美加之間的貿易緊張局勢。他認為，由於相關商品此前已經面臨美國加征的關稅，其中部分商品實際上已經因高關稅而難以進入美國市場。



美國智庫美國行動論壇貿易政策主管雅各布•詹森估算，此次禁令涉及的加拿大商品價值約9.67億美元，其中約87%為酒類，包括啤酒、烈酒、起泡酒、白蘭地和清酒等。此外，部分乳製品以及摩托車也在禁令範圍內。



據悉，加拿大此前已針對美國關稅採取反制措施。此次進口禁令可能進一步加劇美加貿易摩擦，並增加兩國圍繞《美國—墨西哥—加拿大協定》（USMCA）續簽談判的不確定性。



美加近來貿易爭端不斷。特朗普政府從8月22日開始對從加拿大進口的紅酒、水泥等數百項特定商品加征50%關稅。加拿大政府隨後宣布對美國實施“等額、對等”反制，從9月8日起對價值約200億美元的700多種美國商品加征反制關稅。



據美國白宮16日發布的消息，美國總統特朗普當天簽署一份總統備忘錄，將源自加拿大的產品排除出美政府採購計劃。