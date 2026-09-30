三部門出台房貸貼息政策　10月1日起實施

中央財政實施居民購房貸款貼息政策，是住房領域保障和改善民生方式的一種探索。（新華社資料圖片） 中評社北京9月30日電／9月29日，財政部會同中國人民銀行、金融監管總局印發《關於實施居民購房貸款貼息政策的通知》（財金〔2026〕95號）。



據中國政府網報道，財政部、中國人民銀行、金融監管總局有關負責人回答記者提問，全文如下：



問：請介紹政策出台的背景及意義？



答：住房問題關係民生福祉，黨中央、國務院高度重視，多次對居民住房工作提出明確要求。近年來，財政部聯合有關方面在供給側打出組合拳，包括支持發行新增專項債券用於土地儲備、支持地方收購存量商品房用作保障性住房等舉措，優供給、惠民生。此次中央財政首次對部分收入相對不高的群體商業性個人住房貸款進行貼息，在需求側進一步打開政策發力空間：通過強化財政金融協同，發揮財政引導、金融放大、市場運作機製作用，更好地支持和釋放城鄉居民剛性住房需求，實實在在地幫助進城務工人員等新市民、新就業大學生等青年人以及城鎮工薪家庭等剛需購房家庭降成本、減負擔，助力更多的人住有所居。在深入研究的基礎上，財政部會同中國人民銀行、金融監管總局等部門形成了政策方案。



問：請問政策的主要內容是什麼？



答：中央財政實施居民購房貸款貼息政策，是住房領域保障和改善民生方式的一種探索，通過對房屋總價、房屋面積、貸款類別等作出界定，盡可能精準惠及目標群體，幫助準備買最普通房子的收入相對不高家庭“降點月供”。



第一，聚焦首套剛需，重點支持普通家庭新購中小套型、較低價位的住房。主要是將有限的財政資金用於普惠更多的剛需群體，對同時符合以下條件的居民家庭給予貼息支持：一是使用新發放的商業性個人住房貸款購買首套住房，不包括存量貸款置換。其中，“首套住房”的認定按照現行政策執行，既包括新房也包括二手房。二是所購住房建築面積不超過120平方米。三是所購住房價格不超過150萬元。設置上述條件，主要是聚焦支持剛需群體的基本購房需求，考慮到不同城市居民收入、住房面積、價格水平等情況各異，中央層面統籌惠民生、保基本、廣覆蓋、促公平和財力可能，在全國範圍力求平衡。對於使用貸款購買保障性住房和使用公積金貸款購房的相關群體，國家已有相關政策支持，此次不叠加享受政策支持。



第二，貼息1個百分點，減輕居民貸款購房利息成本。可享受貼息的貸款規模最多100萬元，財政部門給予年化1個百分點的貼息，按照目前首套住房商業性個人住房貸款利率水平，相當於優惠了利率的三分之一，貼息期限最長5年。例如，對於一筆長期限的100萬元商業性個人住房貸款，考慮到大多數房貸按月付息和還款，貸款餘額逐月減少，貼息政策最多可幫助借款人累計減少付息近5萬元。居民家庭享受的具體貼息金額，視貸款規模、期限、還款方式等情況而異。