美國9月消費者信心指數顯著走低

中評社香港9月30日電／美國研究機構世界大型企業研究會29日發布的初步調查結果顯示，由於美國聯邦儲備委員會加息和地緣政治緊張打壓，美國9月消費者信心指數連續第三個月環比走低，降至81.9，低於8月份向下修訂後的88.6，為2014年4月以來的最低水平。



數據顯示，在該指數的組成部分中，9月消費者對當前商業和就業市場條件的評估指數顯著回落7.9，至109.3。反映短期收入前景、商業和就業市場環境的消費者預期指數則下降5.9，至63.6。



世界大型企業研究會首席經濟學家達娜·彼得森說，在前兩個月溫和走弱之後，消費者信心指數在9月份顯著惡化。當前狀況指數大幅走低，而預期指數進一步回落至負面區間。



新華社報道，彼得森表示，消費者對當前商業狀況的評估自2024年9月以來首次變得負面。儘管仍處於正面區間，消費者對當前就業市場的看法也出現惡化。消費者預期今後6個月商業狀況和就業市場均將走弱。雖然消費者仍然預期家庭收入會增加，但已沒有此前月份那樣多。



消費者在調查中提交的評論信息顯示，當月影響經濟表現的大多為消極因素。提到物價、商品與服務高成本尤其是油氣價格的次數達到新高，反映出當月燃油成本的大幅升高。關於戰爭和衝突的評論雖然回落，但仍處於高位。消費者還頻繁提到政治、貿易和就業等。



調查顯示，消費者對今後12個月通脹預期的平均值和中位數升高0.3個百分點，分別達到6.1%和5.1%。有68.4%的消費者預期今後12個月利率會進一步走高，升高5.2個百分點。消費者對家庭當前財務狀況的評論變得負面，認為家庭財務狀況“糟糕”的比例超過“良好”的比例，這是4年前設置這一調查問題以來第二次出現這種狀況。



本次消費者信心調查基於在線樣本進行，9月份初步調查時間段為9月1日至23日。