時隔17年　法國總統西班牙國事訪問談什麼

西班牙媒體Demócrata報道截圖 中評社北京9月30日電／法國總統馬克龍9月29日至30日對西班牙進行國事訪問。



據央視新聞報道，法國總統府表示，這是2009年以來，法國總統首次對西班牙進行國事訪問。此訪將展現兩國之間深厚的聯繫以及密切的合作。兩國領導人在會晤期間將討論“重大的歐洲和國際問題，包括烏克蘭和中東局勢”。



西班牙首相辦公室也表示，此訪是在兩國友好合作關係框架內進行的，旨在進一步加強兩國在各領域的雙邊關係。



法西兩國於2023年正式簽署《友好合作條約》，這是兩國關係史上的一個里程碑式文件。該條約旨在通過制度化手段，將法西關係提升到與“法德同盟”同等重要的戰略高度。法國國民議會與參議院已於2025年3月完成批准。



然而在西班牙，由於右翼反對黨的阻撓，該條約一直未獲議會通過。條約中“兩國部長可輪流參與對方內閣會議”的條款引發了西班牙國內違憲爭議。在馬克龍到訪前夕，西班牙憲法法院作出裁定，認定該條約不違憲。



國事訪問的雙重現實考量



據悉，西班牙國王費利佩六世與王後萊蒂齊亞將為到訪的馬克龍夫婦舉行正式國宴和王室接見，馬克龍還將和西班牙首相桑切斯舉行正式會晤。



北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建認為，馬克龍此次訪問兼具長期戰略布局與短期現實訴求：



短期現實目標：趁熱打鐵推動2023年兩國簽署的《友好合作條約》盡快生效。該條約此前因西班牙國內議會爭議一度擱置，近期出現轉圜窗口，法國希望在西班牙首相桑切斯執政期內完成條約落地，從法律層面強化雙邊關係。



長期戰略布局：在當前法德合作並不順暢的背景下，法國試圖通過深化與西班牙、意大利等周邊歐盟大國的雙邊合作，探索在歐盟內部構建以大國協調為核心的決策機制。