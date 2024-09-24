閩江論壇：專家學者熱議鄉村治理與組織振興

研討會現場（主辦方提供） 中評社泉州10月5日電（作者 周建彬 蘭子馨）第五屆海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇日前在泉州永春舉行。“海峽兩岸鄉村治理與組織振興”分論壇聚焦鄉村治理的制度建構、公共服務、文化賦能、組織比較與數字轉型，結合理論研究和基層實踐，七位專家學者多維度剖析兩岸鄉村治理的內在邏輯、實踐路徑與優化方向，深入探討外部制度、數字技術和文化資源如何融入鄉村社會，轉化為村民能夠參與、組織能夠承接、治理能夠持續的現實機制。論壇由澳門科技大學兩岸關係研究中心助理主任周琳主持，龍岩學院閩台客家研究院教授張正田和閩江大學鄉村振興研究院鄉村治理與組織振興研究中心主任蘇禮和擔任評議人。



閩江大學法學院施奕副教授以《鄉村治理與組織建構的制度張力消解路徑——基於“社會倫理—社群倫理”的兩岸融合發展視角》為題，提出法律法規與制度規章能夠搭建治理框架，但鄉村治理的實質內容仍需從村莊內部的倫理關係和生活實踐中尋找，兩岸宏觀制度和部分價值判斷雖有差異，傳統習俗、集體記憶和日常交往仍構成相通的社群倫理資源；並提出應該更加重視共同傳統文化習俗、集體敘事和生活敘事，以鄉村日常生活中的信任、責任和互助關係增強社群聯結，為兩岸鄉村治理交流尋找具體而穩定的社會基礎。



福建商學院盧翊淮副教授以《從“數字鴻溝”到“數字包容”：兩岸鄉村智慧養老的路徑探索》為題，將智慧養老歸納為接入包容、技能包容、意願包容和制度包容四個維度；結合莆田蘇田村互助養老、長樂鴻蟹村助餐服務、永春縣全域平台以及台灣偏鄉醫療等案例，指出當前實踐既存在網絡覆蓋、設備使用和服務輔導不足，也面臨老年人接受意願、隱私關懷和制度保障等問題。大陸在基礎設施和政府組織方面具有優勢，台灣第三部門參與、數字使用輔導和人文關懷經驗值得借鑒。智慧養老的評價重點應由技術是否先進轉向設計是否包容，使智能設備、志願互助、網格服務與遠程醫療共同形成可持續的服務鏈條。



尤溪縣海峽兩岸交流中心主任葉開祥以《朱子文化助力尤溪縣鄉村治理與和美鄉村建設的實踐探索》為題，介紹了當地以朱子文化為核心賦能鄉村治理、推動兩岸鄉村交流的本土實踐。水南村圍繞朱子家禮形成祭禮、敬師成長禮等活動，推動文化研學與兩岸交流；桂峰村挖掘宗祠文化和古建築資源，引入台灣文創團隊，建立“支部＋村集體旅遊公司＋農戶”的運營機制；台溪鄉下村村將朱子耕讀文化、知青記憶、休閑農業與台灣團隊的規劃運營結合起來，建設研學陣地並開展常態化農耕活動。相關實踐表明，鄉土文化只有進入村莊空間、公共活動、組織機制和產業經營，才能由文化資源轉化為治理資源，並在村民參與和持續運營中形成鄉村內生發展動力。



南開大學台灣政治研究中心助理劉書暢以《鄉村組織公共行動中的授權、裁量與問責——大陸村民委員會與台灣地區基層農會的比較制度分析》為題，討論授權之後基層組織如何作出實際選擇並承擔責任。她將授權、內部治理和實施問責加以區分：授權說明行動為何可以開始，內部治理決定組織宗旨、預算和重大資源安排，實施問責則要追蹤誰在對象認定、事項排序和資源分配中作出了改變結果的決定。基於兩岸基層組織比較，研究梳理出基層治理中的責任斷裂問題，包括授權不明、裁量隱蔽、隱性資源成本未被覆蓋、監督未對准實際決策主體等責任斷裂情形，並提出先判斷組織是否擁有足以改變結果的實施裁量權，再依據資源屬性、可替代性和後果強度匹配問責方式，避免以籠統增加程序加重基層負擔。



浙江大學福建校友會鄭凱源以《新時代“楓橋經驗”視域下臨港鄉村治理現代化路徑研究》為題，立足詔安縣臨港鄉村轉型發展實際，剖析港區建設帶來的產業轉型、人口流動和公共服務需求升級背景下，鄉村面臨的人才儲備不足、上下聯動偏弱、產業觀念轉型滯後等治理難題。結合基層工作實踐，他介紹了三方面探索：圍繞“一老一小”開展常態化公益服務和文化育人；聯動市級醫院、縣總醫院和鄉鎮衛生院，形成兼顧村民慢性病與港區從業人員職業健康的三級醫療服務；依托“四好農村路”連接港區、主幹公路和村內路網，使交通建設同時服務港口經濟與鄉村生產生活。



中共福建省委黨校（福建行政學院）公共管理教研部講師陳慧萍提交的《協同治理視角下農村集體“三資”監管的現實困境與優化路徑——基於詔安縣的實證研究》一文，進一步聚焦農村集體資金、資產和資源監管中的制度執行、部門協同、數字平台應用和基層隊伍建設問題。指出通過推行“定底價、定年限、定程序、定約束條款、全流程監督”的“四定一督”機制，接入數字化監管平台並整合鄉鎮、村級監督力量，推動集體資產資源交易逐步規範；仍存在制度執行剛性不足、跨部門數據壁壘、平台功能運用不充分、專業人員不足等問題，需要進一步完善規則和智能預警機制，加強數據共享、人員培訓和專業力量配置，釐清部門職責，拓寬群眾和社會力量參與監督的渠道。

