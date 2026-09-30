彭韜：大陸走出剛柔並濟的對台工作道路

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任彭韜（中評社 黎人愷攝） 中評社恩施9月30日電（記者 黎人愷）第九屆“國家統一與民族復興”智庫對話27日至30日在湖北恩施舉行。華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任彭韜在大會總結發言中表示，在新時代黨解決台灣問題的總體方略指引下，大陸走出一條柔性融合與剛性遏制相結合的對台工作道路；中美進入“競爭性共存”新階段，台灣問題作為中美之間最敏感的變量，在大國博弈中兼具風險源與戰略杠杆雙重屬性。近期兩岸關於“兩制台灣方案“的自發探討，印證共議統一具備現實民間基礎，但也要看到島內長期“去中國化”教育造成文化認同與體制認同的錯位。



剛柔並濟 牢牢掌握兩岸關係主導權與主動權



彭韜提到，與會學者指出，黨的十八大以來，在新時代黨解決台灣問題的總體方略指引下，大陸統籌發展與安全，堅持反“獨”促統，走出一條柔性融合與剛性遏制相結合的對台工作道路，積累了彌足珍貴的實踐經驗。與會學者一致認為“‘台獨’分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患”，這構成了當前及長遠反分裂鬥爭的邏輯起點，深刻揭示反分裂鬥爭事關民族根本利益，關乎復興偉業成敗。



彭韜表示，第一，堅持黨中央集中統一領導是根本政治保證，把對台工作置於中華民族偉大復興全局之中統籌謀劃，統一不是局部事務，而是民族復興的必然要求。第二，堅守一個中國原則與“九二共識”底線，區分極少數“台獨”分裂分子和廣大台灣同胞，堅持“打擊極少數，團結大多數”，絕不把反“台獨”鬥爭泛化為針對全體台灣民眾。第三，堅持底線思維與敢於鬥爭、善於鬥爭相統一，構建起法律、軍事、外交、經濟協同發力的綜合鬥爭工具箱，從政治宣示走向法治化、常態化精準懲獨化。第四，一體推進反“台獨”與反外部干涉，認清 “‘台獨’與外部干涉相互借重”的客觀現實，牢牢把握祖國統一大業的戰略方向與歷史大勢。



彭韜說，與會專家一致認為，反“獨”不等於放棄和平努力，“哪怕和平統一只有百分之一的希望，我們也要盡百倍的努力”，不承諾放棄使用武力針對的只是外部干涉與“台獨”分裂勢力，始終把爭取和平統一作為優先選項。歷史經驗證明：以鬥爭求和平則和平存，妥協退讓換不來台海安寧，只有實力、決心與策略相結合，才能塑造有利於和平統一的大勢。



中美競爭性共存下管控台海分歧風險



彭韜提到，針對中美構建“建設性戰略穩定關係”的新變化，與會專家分析，中美已經告別過去單純接觸模式，進入“競爭性共存”新階段，競爭是結構性特徵，但雙方也存在管控危機、避免直接衝突的現實共同利益。台灣問題作為中美之間最敏感的變量，在大國博弈中兼具風險源與戰略杠杆雙重屬性。

