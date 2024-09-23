閩江論壇：兩岸專家共商社區營造與文化振興

研討會現場（主辦方提供） 中評社泉州10月4日電（作者 徐明悅 蘭子馨）第五屆海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇日前在泉州永春舉行。在“海峽兩岸社區營造與文化振興”分論壇上，與會人員深入探討將鄉土文化資源轉化為居民參與載體和兩岸交往紐帶的有效路徑，探索通過鄰里互助、文化體驗、協商合作激活鄉村可持續發展的內生動力，多維度、多視角闡釋兩岸鄉村社區營造與文化振興的融合路徑。論壇由永春縣鄉村振興促進會副會長、秘書長康文德主持，閩南師範大學新聞傳播學院副教授、兩岸傳播研究中心副主任陳建安和永春生態文明研究院秘書長方良澤擔任評議人。



康文德以《鄰里守望的文明力量與時代價值》為題，重點介紹永春縣湖洋鎮吳嶺村的互助養老實踐，闡釋鄰里互助模式在破解鄉村養老難題、激活社區自治活力中的重要價值。吳嶺村通過設立親情基金、盤活閑置舊茶廠倉庫，創辦“鄰里守望堂”，將免費午餐、文化學習與節慶活動結合起來，探索出“不離土、不離鄉”的本土化鄉村養老方式。在保障老年人生活與精神文化需求的基礎上，鄰里守望堂進一步承擔矛盾化解、移風易俗和公共事務議事等功能，引導老年人參與政策宣傳、糾紛調解和環境監督。該實踐探索表明，以日常服務凝聚鄰里關係、以互助活動拓展公共參與，有助於發揮老年人在鄉村治理中的作用，使養老服務與文明鄉風建設相互促進。



陳建安以《農文旅融合——看台灣鄉村社區營造經驗》為題，強調鄉土文化的活化應以居民組織和共同參與為基礎。他以台灣無米樂菁寮樂園為例，分析組織、動員、參與和建構之間的聯繫：通過“嫁妝一牛車”等體驗活動，動員居民與遊客共同參與，將稻作生產、農村生活場景和傳統婚嫁習俗融入文旅體驗，推動文化資源由靜態保存走向活態傳承。指出鄉村內生發展需要統籌資源整合、村民參與和認同建構，讓居民認識自身文化的價值，並在持續參與中形成自主發展的能力；同時通過政府支持、媒介傳播和數字技術彌補發展條件的不足，探索農游活動與企業環境、社會和治理責任相銜接的方式，促進鄉村文化傳承與可持續經營。



福建省委黨校於立華副教授以《鄉村文旅IP“出片經濟”效應與年輕化消費場景重塑》為題，探討鄉土文化符號如何形成傳播吸引力，並進一步轉化為持續的體驗與消費價值。她提出了“IP—出片—場景”分析框架，結合屏南四坪村的紅柿景觀與泉州蟳埔村的簪花文化，分析視覺符號建構、社交傳播與流量轉化、情感共鳴與認同建構的相互作用，提出從視覺化、社交化、體驗化和業態化等方面完善場景建設。針對流量依賴和場景同質化等問題，她強調應從地方文化中提煉具有辨識度的內容，重視宣傳與實際體驗之間的信任關係，通過產品、服務和經營業態承接傳播帶來的關注，推動鄉村文旅由短期流量吸引走向長期價值積累。

