《中日聯合聲明》54周年　中方敦促日方糾錯

外交部發言人郭嘉昆（圖片來源：中華人民共和國外交部網站） 中評社北京9月30日電／今日是《中日聯合聲明》發表54周年紀念日，外交部發言人郭嘉昆闡述了該文件的基石作用，剖析當前中日關係困境根源，並對日方提出敦促。



據央視新聞報道，郭嘉昆表示，54年前的今天，中日兩國老一輩領導人以非凡的政治遠見和勇氣簽署並發表聯合聲明，實現中日邦交正常化。日方在聯合聲明中明確表示，深刻反省戰爭責任，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，充分理解和尊重中國政府關於台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分的立場。聯合聲明等四個政治文件奠定了中日關係的政治法律根基，為妥處歷史、台灣等重大原則問題立下政治規矩，不應歪曲，不該倒退，更不容破壞。



半個多世紀後的今天，中日關係再次面臨嚴峻局面，根源就在於兩國關係的政治基礎遭到嚴重破壞。日本現職領導人不僅不反省侵略歷史罪責，反而聲稱台灣有事構成日本“存亡危機事態”，公然挑戰中國國家主權，背棄中日邦交正常化初心和日本對中國作出的政治承諾。日方還炒作所謂“外部威脅”，以此為借口加速“再軍事化”，挑戰戰後國際秩序，威脅地區和平穩定。



歷史反復證明，只有真正恪守中日四個政治文件精神，兩國關係才能不偏航、不脫軌。正如王毅外長昨天在會見日本國貿促會長岩屋毅時所指出，對日方而言，緊迫的是盡快糾正本國領導人在台灣問題上的錯誤言行，重要的是在歷史問題上採取正確的態度，根本的是形成客觀理性的對華認知。在今天這一具有重要歷史意義的日子，我們再次敦促日本當政者切實反思糾錯，以實際行動回歸四個政治文件的初心和原點。