閩江論壇：兩岸專家共議鄉建鄉創與僑鄉振興

研討現場（主辦方提供） 中評社泉州10月5日電（作者 劉體秀 蘭子馨）第五屆海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇日前在泉州永春舉行。“閩台鄉建鄉創合作與僑鄉振興”分論壇聚焦福建鄉村產業創新、文旅景觀營造、人才返鄉、產學研協同以及兩岸農業政策落地實踐，多位學者結合福建本土案例分享研究成果，探討閩台鄉村融合發展的現實路徑，為僑鄉、縣域鄉村振興提供理論參考與實踐方案。論壇由福建開放大學教授、鄉村休閑協會秘書長王正環主持，泉州師範學院發展規劃處副處長、泉州文化遺產研究院教授陳佑成與陽光學院元宇宙與新媒體學院副教授陳協志點評。



福建開放大學教授、鄉村休閑協會秘書長王正環教授圍繞休閑產業創新賦能鄉村振興展開分享。他指出，在鄉村振興背景之下，鄉村休閑產業已經成為拉動縣域經濟增長的重要力量，立足福建實踐，依靠黨建引領與數字化手段，搭建區域數字化發展新格局；要村民、返鄉人才多元主體活力，依托行業協會搭建產學研協同創新平台，探索跨村聯盟、區域產業融合模式，挖掘鄉土美學與本土文化價值，構建跨域文旅新生態。未來要立足福建本土特色，推動農業、文化、旅遊跨界融合，發揮行業協會平台力量，整合鄉土資源，探索休閑文化與鄉村產業融合新模式。



三明學院建築工程學院副教授安顯樓以竹資源為切入點，探討竹資源在兩岸鄉村旅遊景觀營造當中的應用。他認為，竹子兼具生態屬性、經濟價值與文化象徵意義，是海峽兩岸共通的鄉土資源，深度挖掘竹資源的多元價值，將其運用於鄉村景觀設計，既能夠美化鄉村人居環境，也可以夯實兩岸鄉村交流的物質載體，以此強化海峽兩岸在鄉建領域的聯結，助力兩岸鄉村融合發展。



福建師範大學中華文化傳承發展研究中心研究員尚光一圍繞“旅居山海”品牌，剖析福建鄉村旅居產業發展路徑。他提出，鄉村旅居是福建推進內需擴大、惠民增收，落實兩岸鄉村融合的重要抓手，立足“旅居山海”品牌定位，應當建立市場預警、行業調解機制，搭建鄉村旅居公共服務平台，打通跨部門協作壁壘，堅持政府、產業、高校科研機構協同發力，政府做好政策扶持引導，市場主體優化經營模式，科研機構輸出智力支持，釋放鄉村旅居產業的發展潛力。



福建省尤溪職業中專學校魏開炬以尤溪縣為例，聚焦產學研用協同下森林康養產業如何賦能鄉村養老、聯農帶農問題。他指出，當前縣域森林康養面臨產業提質不足、養老服務對接缺位等現實難題，並構建“六融合·六模塊”分析框架，依靠需求牽引、資源互補、價值共創三重動力，通過四條路徑推動產業升級，再完成生態、服務、醫護、人才資源轉化，完善鄉村養老供給；依托勞務吸納、創業孵化等方式帶動農戶增收，同時借鑒台灣地區鄉村康養在地運營經驗，為閩台康養養老產業合作提供基層實踐經驗。



國家燃香類產品質量監督檢驗中心（福建）副主任陳金鳳以永春香產業為案例，重點探究青年返鄉創業的現實困境與破解對策。指出永春“芳香經濟”完整產業鏈為青年返鄉提供產業基礎，但同時存在技能傳承斷層、崗位供需錯位、創業要素保障不足等問題；特色產業要成為青年返鄉的穩定載體，需要實現生產現代化、經營模式多元化、扶持政策體系化，從產業升級、階梯式技能傳承、創業幫扶、鄉土文化認同四個維度，完善青年返鄉就業創業的支持體系，夯實鄉村產業升級與人才振興根基。

