國台辦解讀習特會　望美慎重處理台灣問題

國台辦新聞發言人張晗主持今日新聞發佈會（直播截圖） 中評社北京9月30日電／國家主席習近平24日在同美國總統特朗普會談中就台灣問題闡明原則立場，國台辦發言人張晗9月30日在例行新聞發布會上表示，台灣問題是中美關系中最重要的問題，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，不向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動維護中美建設性戰略穩定關系。



有記者提問說，9月24日，國家主席習近平在同美國總統特朗普會談中，就台灣問題闡明原則立場，引發兩岸輿論高度關注。請予解讀。



張晗指出，台灣問題是中美關系中最重要的問題。習近平主席強調，中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關系發展奠定堅實基礎。



張晗表示，台灣問題是中國內政。解決台灣問題，是兩岸中國人自己的事。實現祖國完全統一是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的共同心願，是大勢所趨、大義所在、民心所向。越來越多台灣同胞認識到，“台獨”是絕路，外人靠不住。我們有決心、有能力捍衛國家主權和領土完整。希望廣大台灣同胞同我們一道，堅決反對“台獨”分裂和外來幹涉，積極參與到推動兩岸關系和平發展、推進祖國統一的正義事業中來。



張晗強調，“台獨”與台海和平穩定水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，也是中美建設性戰略穩定關系的應有之義。希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，堅持反對“台獨”的正確立場，慎之又慎處理台灣問題，不向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動維護中美建設性戰略穩定關系。