民進黨再歪曲聯大2758號決議　國台辦回應

國台辦新聞發言人張晗主持例行記者會（直播截圖） 中評社北京9月30日電／台外事部門負責人林佳龍日前稱，“中國更刻意曲解聯合國大會第2758號決議，企圖阻礙台灣參與國際組織”。對此，國台辦發言人張晗9月30日在例行新聞發布會上表示，有關言論純屬歪曲事實、顛倒黑白。聯合國憲章奠定了戰後國際秩序基石，民進黨當局一再歪曲攻擊聯大第2758號決議，妄圖挑戰聯合國權威和戰後國際秩序，絕無可能。



有記者提問說，近日，台外事部門負責人林佳龍投書日媒稱，以規則為基礎的國際秩序正面臨威權國家的挑戰，“中國更刻意曲解聯合國大會第2758號決議，企圖阻礙台灣參與國際組織。若國際社會未加以制止，相關論述恐被中國用來為未來武力侵略台灣製造法律依據”。請問對此有何評論？



張晗指出，有關言論純屬歪曲事實、顛倒黑白。聯合國憲章奠定了戰後國際秩序基石，確立了以聯合國為核心的國際體系，遵守聯合國憲章成為戰後國際社會的最大公約數。



張晗表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。1971年，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。聯大第2758號決議開宗明義指出：“恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的”，鄭重闡明了維護聯合國權威的鮮明立場。該決議從政治上、法律上、程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。



張晗強調，歷史經緯清清楚楚，法理事實明明白白。民進黨當局一再歪曲攻擊聯大第2758號決議，妄圖挑戰聯合國權威和戰後國際秩序，絕無可能。