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伊朗革命衛隊稱波斯灣已無美軍艦船
http://www.CRNTT.com   2026-09-30 11:05:34
　　中評社北京9月30日電／據新華社引述伊朗塔斯尼姆通訊社29日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人穆赫比稱，波斯灣已無美軍艦船。目前，美軍艦船已撤至距波斯灣入口至少500公里外。

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