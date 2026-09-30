【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗革命衛隊稱波斯灣已無美軍艦船
http://www.CRNTT.com
2026-09-30 11:05:34
中評社北京9月30日電／據新華社引述伊朗塔斯尼姆通訊社29日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人穆赫比稱，波斯灣已無美軍艦船。目前，美軍艦船已撤至距波斯灣入口至少500公里外。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
伊朗：美國若想結束戰爭 必須承認戰敗
(2026-09-30 08:40:56)
特朗普否認有關其願有條件解除對伊制裁的報道
(2026-09-29 09:36:37)
美媒曝伊朗導彈致傷8名美軍人員
(2026-09-29 08:05:30)
伊朗稱已為與美戰事重開做好準備
(2026-09-28 09:35:49)
伊朗稱在霍爾木茲海峽捕獲美國無人潛航器
(2026-09-28 09:34:49)
從戰火中走向亞運會賽場 感謝中國支持
(2026-09-27 09:47:52)
伊朗外長：霍爾木茲海峽開放取決於伊方條件
(2026-09-27 09:01:33)
伊朗總統：不再信任同美國的對話
(2026-09-27 08:57:42)
伊朗向美方提出七日內重開霍爾木茲海峽計劃
(2026-09-26 10:41:39)