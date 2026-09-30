俄軍一架圖95戰略轟炸機墜毀　致6人身亡

中評社北京9月30日電／新華社電，塔斯社29日援引俄國防部的消息報道說，一架圖-95戰略轟炸機在俄遠東地區阿穆爾州進行訓練飛行時墜毀，事故造成機上6名機組人員死亡、1人受傷。



報道說，飛機墜毀地點無人居住，當時並未攜帶彈藥。受傷人員已被送往醫院救治。事故原因正在調查中。