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俄軍一架圖95戰略轟炸機墜毀 致6人身亡
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2026-09-30 11:04:20
中評社北京9月30日電／新華社電，塔斯社29日援引俄國防部的消息報道說，一架圖-95戰略轟炸機在俄遠東地區阿穆爾州進行訓練飛行時墜毀，事故造成機上6名機組人員死亡、1人受傷。
報道說，飛機墜毀地點無人居住，當時並未攜帶彈藥。受傷人員已被送往醫院救治。事故原因正在調查中。
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