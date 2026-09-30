【
大
中
小
】 【
打 印
】
南部戰區位中國黃岩島周邊海空域組織戰備警巡
http://www.CRNTT.com
2026-09-30 11:08:24
視頻截圖。
中評社北京9月30日電／據南部戰區：9月30日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡。黃岩島是中國固有領土。9月份以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關海空域管控力度，有力有效應對各類侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
無偵-7亮相黃岩島海空聯演，優勢何在？
(2026-09-29 08:15:49)
南部戰區黃岩島周邊聯合演訓現場畫面
(2026-09-28 15:46:31)
解放軍聯合海警亮劍南海 專家：雙重信號
(2026-09-28 09:31:58)
南部戰區發布：海空聯合演訓 專家分析
(2026-09-28 09:27:39)
起底菲律賓的南海“碰瓷鏈”
(2026-09-28 09:25:46)
南部戰區位黃岩島周邊海空域組織海空聯合演訓
(2026-09-27 08:40:40)
轟-6J現身黃岩島！網友：掛的什麼彈？
(2026-08-12 09:47:23)
南部戰區演訓 轟6N掛驚雷1為啥受關注？
(2026-08-10 12:11:36)
一枚命中就能癱瘓航母 轟6J實力有多強？
(2026-08-09 08:13:36)
中國空軍喊話菲軍機，現場畫面！
(2026-07-31 12:56:43)