國台辦：堅決反對台獨分裂符合中美共同利益

國台辦發言人張晗主持例行記者會並回答記者提問（視頻截圖） 中評社北京9月30日電／近日，《人民日報》刊文表示，一個中國原則是中美關系的政治基礎。“台獨”是中美共同的敵人，管控“台獨”是中美構建建設性戰略穩定關系的關鍵一環，引發兩岸輿論熱議。對此，國台辦發言人張晗在今日例行記者會上回應。



張晗認為，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。堅持一個中國原則是國際關系基本准則和國際社會普遍共識，是中美關系政治基礎中的基礎。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關系中最重要的問題。處理好了，兩國關系就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關系推向十分危險的境地。



張晗強調，賴清德當局頑固堅持“台獨”分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，不斷謀“獨”挑釁，是破壞台海和平穩定的罪魁禍首。堅決反對“台獨”分裂，維護台海和平穩定，符合中美雙方共同利益。希望廣大台灣同胞認清賴清德當局頑固謀“獨”的極端危害性和危險性，堅決反對“台獨”分裂行徑，與我們一道堅定維護台海和平穩定，推進祖國統一大業。



有記者追問說，近日，美國國務卿魯比奧稱，賣武器給台灣“意味著我們就沒有了”，美國對台軍售需考慮美國自身國防需求等許多因素。請問對此有何評論？



張晗表示，我們堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的軍事聯系。民進黨當局妄圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”，只會害台、毀台，自取滅亡。