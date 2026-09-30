十五五注入新動能　兩岸創新發展周在滬啟動

與會人士共同啟動2026兩岸創新發展周（中評社 王教仁攝） 中共中央台辦、國務院台辦副主任彭慶恩（中評社 王教仁攝） 中評社上海9月30日電（記者 王教仁）首屆兩岸創新發展周29日在上海啟動。中共中央台辦、國務院台辦副主任彭慶恩表示，“十五五”規劃將為兩岸經濟合作和融合發展注入充沛新動能，台商台企要搶抓機遇，堅定扎根大陸發展信心。



本屆兩岸創新發展周由國務院台灣事務辦公室和上海市人民政府共同主辦，以“新視野 贏未來”為主題，設置1場主研討會、5場平行研討會及系列配套活動。國務院台辦和上海市有關部門負責人、台灣主要工商團體負責人、產學研各界人士及重要台商代表等千餘名兩岸人士參加。



彭慶恩致辭表示，“十五五”規劃擘畫了未來五年經濟社會發展的宏偉藍圖，大陸市場空間廣闊、產業體系完備、創新生態活躍、人才供給充足，必將為兩岸經濟合作和融合發展注入充沛新動能。台商台企要認清大勢、搶抓機遇，堅定扎根大陸發展信心。希望廣大台灣同胞堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，共創祖國統一和民族復興美好未來。



上海市副市長盧山在致辭中表示，上海將一如既往秉持“兩岸一家親”理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，讓台胞在這裡工作更順心、生活更舒心、發展更有信心。



全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏結合自身在上海創業發展的經歷表示，其企業將台灣水務閥門技術引入大陸後，依托上海的產業配套、人才儲備和惠台政策，逐步完成從技術引進到自主創新的發展轉變。



李政宏表示，大陸超大規模市場和完整高效的產業配套體系，為台商台企提供了發展空間，大陸仍是廣大台商台企投資興業的最佳選擇。他期待台灣青年多到大陸走一走、看一看，親身感受發展活力，帶著夢想來大陸施展才華、創新創業。

