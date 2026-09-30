烈士紀念日　習近平向人民英雄敬獻花籃

習近平緩步走向人民英雄紀念碑（中評社 海涵攝） 習近平等黨和國家領導人出席烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式（中評社 海涵攝） 中評社北京9月30日電（記者 海涵）烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式30日上午在北京天安門廣場隆重舉行。黨和國家領導人習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，同各界代表一起出席儀式。



今年是中國共產黨成立105周年、紅軍長征勝利90周年。在這一特殊歷史節點緬懷革命先烈、致敬人民英雄，更顯莊嚴厚重，也更具特殊意義。‌‌



壯闊的天安門廣場上，鮮艶的五星紅旗高高飄揚，人民英雄紀念碑巍然矗立。廣場中央，“祝福祖國”巨型花籃表達著對祖國繁榮昌盛的美好祝願。紀念碑北側，兩組花壇上白菊等鮮花組成的18個花環，寄托著全體中華兒女對英烈的深情追思。



臨近10時，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人來到天安門廣場，出席向人民英雄敬獻花籃儀式。



紀念碑前，各界代表手持鮮花，列隊肅立。他們中有耄耋之年的老戰士、老同志，有胸前佩戴著紅飄帶的烈士親屬，有國家勛章和國家榮譽稱號獲得者代表，有受表彰的民族團結進步模範代表，有朝氣蓬勃的青年學生和少年兒童。



中國人民解放軍軍樂團小號手吹響深沉悠遠的《烈士紀念日號角》。



“禮兵就位！”隨著號令，三軍儀仗兵邁著鏗鏘有力的步伐，正步行進到紀念碑前持槍伫立。

