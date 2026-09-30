天安門祝福祖國花籃上新　融入十五五元素

花籃內特別選取15種花卉和5種水果，以“15”和“5”呼應“十五五”（中評社 海涵攝） 中評社北京9月30日電（記者 海涵）國慶將至，北京天安門廣場節日氛圍漸濃。廣場中央，“祝福祖國”巨型花籃十分亮眼，牡丹、月季、向日葵等鮮花與蘋果、石榴、柿子等碩果相互映襯，呈現出花團錦簇、碩果累累的喜慶景象。



作為天安門廣場的標志性節日景觀，“祝福祖國”花壇繼續以喜慶的花果籃為主景。花壇頂高18米，籃體高16米，籃盤直徑12米，花壇底部直徑45米，以牡丹圖案寓意繁榮昌盛。籃體南側書寫“祝福祖國，1949－2026”，北側書寫“歡度國慶，1949－2026”。



今年是“十五五”開局之年，這一時間節點也被巧妙融入“大花籃”的設計。花籃內特別選取15種花卉和5種水果，以“15”和“5”呼應“十五五”，寓意繁花似錦、碩果累累，寄托對未來五年美好發展的期許。



15種花卉包括“十二月花”以及牡丹、月季、向日葵，5種水果則包括蘋果、石榴、柿子、葡萄和桃。其中，桃花、杏花、蜀葵、木芙蓉4種花卉今年首次進入“大花籃”。繁花與碩果相互簇擁，在延續喜慶祥和整體基調的同時，也讓花籃更顯飽滿豐富。



不只是花材“上新”，今年“大花籃”的造型也有新變化。與往年南北兩側花果造型較為對稱不同，今年花籃南北兩面采用不同的花果組合。從不同方向觀看，可以看到不同的花卉層次和組合，進一步豐富了巨型花籃的視覺效果。



遠看花團錦簇，近看則更見巧思。今年施工方全新設計5種花型和4種葉型，以植物自然形態和生物學特征為藍本，對花萼、花藥、花絲等進行精細還原。即使是外形相近的梅花、杏花和桃花，也依據不同植物的自然生長特點進行差異化制作，讓仿真花更加接近真實花卉形態。