烈士紀念日敬獻花籃　細節處寄哀思

烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式9月30日在北京天安門廣場舉行。（中評社 海涵攝） 敬獻的花籃中，鮮艶的紅掌、綻放的百合、芬芳的文心蘭格外醒目。（中評社 海涵攝） 中評社北京9月30日電（記者 海涵）烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式9月30日在北京天安門廣場舉行。從日期的選擇，到花籃和禮兵的數量；從花籃中的不同花材，到貫穿儀式的不同樂曲……莊嚴肅穆的國家紀念儀式中，一個個細節都有其特殊意義。



烈士紀念日為何定在9月30日？



9月30日與人民英雄紀念碑有著特殊淵源。1949年9月30日，中國人民政治協商會議第一屆全體會議決定建立人民英雄紀念碑。當天下午，毛澤東等參加政協會議的代表來到天安門廣場，舉行人民英雄紀念碑奠基典禮。2014年8月31日，十二屆全國人大常委會第十次會議通過決定，將9月30日設立為烈士紀念日。



烈士紀念日在國慶節前一天，讓緬懷英烈與慶祝共和國華誕在時間上緊密相連——先致敬為民族獨立、人民解放和國家建設獻出生命的英烈，再迎接共和國的生日。



9個花籃、18名禮兵，有何講究？



儀式現場，9個大型花籃一字排開，分別以中共中央，全國人大常委會，國務院，全國政協，中央軍委，各民主黨派、全國工商聯和無黨派愛國人士，各人民團體和各界群衆，老戰士、老同志和烈士親屬，中國少年先鋒隊名義敬獻。



每個花籃由2名禮兵配合抬起，9個花籃對應18名禮兵。兩名禮兵共同護送一個花籃，可以使花籃在行進過程中保持平穩，禮兵步伐整齊、動作一致。18名禮兵列隊前行，也使整個敬獻環節更顯莊重有序，與天安門廣場莊嚴肅穆的儀式氛圍相呼應。

