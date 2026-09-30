國台辦：歡迎兩岸同胞為兩制台灣方案提意見

國台辦發言人張晗主持例行記者會並回答記者提問（視頻截圖） 中評社北京9月30日電／日前，台灣新黨副主席李勝峰接受媒體專訪闡述新黨就“兩制”台灣方案的有關主張，國台辦發言人張晗9月30日在例行新聞發布會上表示，我們歡迎兩岸同胞集思廣益，為“兩制”台灣方案提出更多意見和建議，共創祖國統一歷史偉業，共享民族復興偉大榮光。



有記者提問說，近日，新黨副主席李勝峰接受媒體專訪闡述新黨就“兩制”台灣方案的有關主張；第九屆“國家統一與民族復興”智庫對話在湖北舉行，也受到輿論關注。請問對此有何評論？



張晗指出，祖國統一是不可阻擋的歷史大勢。“和平統一、一國兩制”是我們解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。包括新黨在內的越來越多台灣民眾開始討論“兩制”台灣方案的具體內容，暢想統一後的美好前景，思考統一將給台灣經濟社會發展帶來的巨大機遇，以及給廣大台灣同胞帶來的實實在在的好處。



張晗表示，9月28日，第九屆“國家統一與民族復興”智庫對話在湖北恩施舉行，海峽兩岸暨港澳地區100餘名專家學者與會。與會專家學者圍繞“為兩岸謀和平 為同胞謀福祉 為民族謀復興”主題，積極探討促進國家統一進程的有效路徑，展望民族復興的美好願景，為兩岸關係和平發展、融合發展注入新的智慧和力量。



張晗強調，我們歡迎兩岸同胞集思廣益，為“兩制”台灣方案提出更多意見和建議，共創祖國統一歷史偉業，共享民族復興偉大榮光。