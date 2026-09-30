AI時代機遇在哪　兩岸合作走向行業應用

羅蘭貝格管理咨詢合夥人劉波（中評社 王教仁攝） 主旨演講現場（中評社 王教仁攝） 中評社上海9月30日電（記者 王教仁）首屆兩岸創新發展周主論壇29日在上海舉行。與會人士認為，AI和全球投資格局變化正在重塑產業合作，兩岸可從應用方案、細分市場和共同開拓國際市場中尋找新機會。



本屆兩岸創新發展周以“新視野 贏未來”為主題。主論壇圍繞全球投資趨勢、上海產業機遇及兩岸創新合作路徑展開討論。多位人士從宏觀趨勢、產業規劃和企業實踐出發，分析兩岸創新發展可以連接哪些資源，又能在哪些領域形成新的合作。



羅蘭貝格管理咨詢合夥人劉波表示，全球政治經濟環境進入高度不確定時期，供應鏈正在由單一全球網絡轉向全球協調與區域響應並存的布局。企業更加重視供應鏈韌性，全球投資也逐步向數字經濟、綠色能源、先進製造和關鍵技術等領域集中。



劉波認為，面對全球投資環境變化，企業需要提高戰略適應力，在經營效率和安全之間尋找平衡。跨國企業在中國的發展模式也在調整，研發、生產和供應鏈進一步本地化，中國在企業全球研發和製造布局中的作用隨之發生變化。



談及上海的機遇，劉波表示，上海吸引投資的功能正由製造基地和銷售市場，向區域決策、資金管理和研發創新節點轉變。跨國企業在上海可以連接融資、研發、製造和貿易等環節，企業的創新布局也在由“在中國為中國”向“在中國為全球”延伸。