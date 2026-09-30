《聯結兩岸－汪毅夫文史札記》新書在浙發布

新書揭幕儀式（主辦方供圖） 中評社北京9月30日電／甘肅人民出版社出版的《聯結兩岸——汪毅夫文史札記》新書首發式9月28日在浙江衢州第四屆“浙台文學周”活動現場舉行。本次活動由全國台灣研究會、讀者出版集團主辦，中共衢州市委台辦、甘肅人民出版社承辦，甘肅人民出版社副總編輯張莎莎主持發布會。兩岸文史專家、作家代表及各界嘉賓齊聚三衢，共鑒新書。



《聯結兩岸——汪毅夫文史札記》以微觀史料鈎稽兩岸血脈與文脈聯繫，以札記體例串聯兩岸共有的歷史印記，字裡行間飽含家國情懷。全書搭建起兩岸同胞心靈相通的文化橋梁，助力兩岸同胞深化文化認同、增進情感共鳴，是推進兩岸文化交流的重要讀本。



全國台灣研究會會長、本書作者汪毅夫，中國作協原副主席、中國作協詩歌委員會主任吉狄馬加，全國台灣研究會秘書長黃偉，讀者出版集團黨委委員、總編輯李樹軍李樹軍，浙江省台辦副主任申中華，中共衢州市委常委張朝雄，甘肅人民出版社社長、總編輯原彥平共同為新書揭幕。李樹軍、黃偉分別致辭，對本書的面世致以祝賀，充分肯定其挖掘兩岸共同歷史記憶、促進兩岸文化交流的重要價值。



發布會同期舉辦書刊捐贈活動。汪毅夫向中共衢州市委台辦主任余風、台灣作家代表餘佩珊贈授新作；李樹軍向台灣讀者代表宋懷德教授、鄒宗瓊理事長贈送《讀者》（台灣版），以書刊為紐帶，探尋兩岸文化根脈，促進同胞心靈溝通。



本次新書發布會依托浙台文學交流平台，聯動浙隴兩地出版文化資源，以文學承載共同歷史，以書香聯結兩岸人心，對賡續中華文脈、深化兩岸文化互動、促進同胞心靈契合具有積極意義。