台品甄選鏈接電商資源　台灣好物加快登陸

上海市網購商會會長宋軼勤（中評社 王教仁攝） 中評社上海9月30日電（記者 王教仁）台灣品牌正借助電商和直播加快進入大陸市場，上海品牌進入台灣也受到期待。29日上海首屆兩岸創新發展周消費品論壇期間，滬台電商平台業者接受中評社記者採訪表示，“台品甄選”、渠道對接和直播專場正幫助台灣品牌觸網，為台灣產品進入大陸市場提供平台。



上海市網購商會會長宋軼勤表示，上海市網購商會自去年初在上海市台辦指導下，推出“台商台企擁抱互聯網”計劃，項目名為“台品甄選”。去年5月，首批25家台企入選，其中包括喬山、永和豆漿等品牌；今年5月發布的第二批名單共有19個品牌，涉及食品、美妝、護膚、家清、文創及生活方式等領域。



宋軼勤介紹，商會首先對入選企業進行“一對一診斷”，了解企業現階段的市場需求，再幫助其對接合適的平台、渠道和合作資源。圍繞即時零售等新的消費場景，商會幫助部分台企調整渠道布局，還協助喬山等品牌進入工會直通車，推動皇冠對接拼多多，並根據平台用戶需求開發相應產品。



宋軼勤表示，台企具有較強的研發和製造能力，部分企業在品牌宣傳和互聯網營銷方面仍有提升空間。商會希望發揮資源連接作用，幫助台企尋找合適的合作夥伴和銷售渠道，更快適應大陸電商市場的變化。



美腕合夥人兼副總經理蔚英輝表示，直播間在完成商品交易之外，還可以通過場景化講解，呈現品牌理念、發展故事、產品特點和使用方法，幫助消費者認識品牌，並帶動後續線上、線下消費。



蔚英輝介紹，“台品甄選”兩批共有40多個台灣品牌，其中不少品牌進入大陸、落地上海的時間較早，在線下市場已經具有一定知名度，但接觸電商和直播相對較晚。以元祖、旺旺等品牌為例，美腕通過策劃直播內容，講述品牌發展歷程，並在直播間展示產品使用場景，幫助品牌接觸更多年輕消費者。