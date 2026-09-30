滬台醫療優勢互補　讓優質資源走向基層

全國台企聯副會長王瓊芝（中評社 王教仁攝） 中評社上海9月30日電（記者 王教仁）全國台企聯副會長王瓊芝29日在上海首屆兩岸創新發展周現場接受中評社採訪時表示，大陸醫療擁有豐富臨床經驗，台灣在精細管理和病患服務方面有所積累，兩岸可借助智能技術加強優勢互補，推動優質醫療資源下沉基層。



王瓊芝現任合富醫療控股股份有限公司董事長，同時擔任上海市台協副會長暨大健康行業工委會主委。首屆兩岸創新發展周期間，她圍繞智能醫療、基層人才培養、醫院運營管理及滬台醫療合作等議題分享了觀察。



王瓊芝表示，隨著醫療行業進入新的發展階段，醫療企業在推動兩岸交流的同時，也承擔著將創新技術轉化為基層服務能力的責任。她認為，“十五五”時期，應當更加關注新技術如何真正落實到基層醫療單位，使基層醫療服務水平得到提升。



談及可能率先取得成果的合作領域，王瓊芝首先提到智能科技。她表示，人工智能、網絡技術和醫療信息系統的應用範圍廣泛，可能成為兩岸醫療合作繼續向前發展的重要方向。



王瓊芝介紹，在臨床診療方面，可以通過人工智能技術整合大型醫療機構的專業資源、診療經驗和數據，形成可供基層醫院使用的輔助工具。這類工具可以用於基層醫生培養，也可幫助基層醫療機構提高服務患者的專業能力。



遠程醫療和遠程帶教也是她看好的應用方向。王瓊芝表示，可以研究通過遠程技術，讓三甲醫院專家指導基層醫生開展手術和臨床實踐。這樣既能擴大優質醫療資源的服務範圍，也可幫助基層醫生在實際操作中積累經驗、提升能力。



在醫院運營管理方面，王瓊芝認為，兩岸也有進一步交流的空間。當前醫院經營受到成本、管理和績效等多重因素影響，可以借鑒成熟的精細化管理經驗，加強成本控制和運營管理。她強調，醫院提升運營績效，最終仍應落到改善患者服務、回饋社會大眾上。



對於滬台醫療各自具有的優勢，王瓊芝表示，大陸人口規模大、病例資源豐富，醫生在長期臨床實踐中積累了大量經驗；台灣在病患服務、精細化管理以及老年人個案管理等方面形成了一定積累。



王瓊芝認為，將大陸豐富的臨床經驗與台灣醫療服務、精細管理方面的經驗結合起來，可以形成優勢互補。雙方“各有所長”，通過醫療技術、人才培養、智慧醫療和醫院管理等領域的交流合作，具有良好的發展空間。



王瓊芝表示，兩岸醫療合作仍應著眼於實際需求，推動創新技術和專業資源在基層醫療機構得到應用。她期待以兩岸創新發展周等交流平台為契機，進一步匯集兩岸醫療行業資源，讓合作成果轉化為基層醫療能力和患者服務水平的提升。