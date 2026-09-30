國台辦9月30日例行新聞發布會全文

國台辦發言人張晗答記者問。（圖源：中國台灣網） 中評社北京9月30日電／國台辦發言人張晗30日在例行新聞發布會上就中美元首会晤谈及台湾问题、民進黨再度歪曲聯大2758號決議、“兩制”台灣方案、近期兩岸交流活動等熱點議題回答記者提問，以下是問答全文：



張晗：各位記者朋友，大家上午好。歡迎參加國務院台辦例行新聞發布會。請大家提問。



新華社記者：9月24日，國家主席習近平在同美國總統特朗普會談中，就台灣問題闡明原則立場，引發兩岸輿論高度關注。請予解讀。



張晗：台灣問題是中美關係中最重要的問題。習近平主席強調，中方維護國家統一和領土完整的立場是很清楚的。希望美方堅持反對“台獨”的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作和兩國關係發展奠定堅實基礎。



台灣問題是中國內政。解決台灣問題，是兩岸中國人自己的事。實現祖國完全統一是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的共同心願，是大勢所趨、大義所在、民心所向。越來越多台灣同胞認識到，“台獨”是絕路，外人靠不住。我們有決心、有能力捍衛國家主權和領土完整。希望廣大台灣同胞同我們一道，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，積極參與到推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一的正義事業中來。



“台獨”與台海和平穩定水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，也是中美建設性戰略穩定關係的應有之義。希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，堅持反對“台獨”的正確立場，慎之又慎處理台灣問題，不向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動維護中美建設性戰略穩定關係。



中央廣播電視總台“日月譚天”和“看台海”新媒體記者：近日，2026年兩岸同胞迎中秋聯誼活動在京舉辦，兩岸同胞共賞明月、共話鄉情、共敘未來。請介紹有關情況。



張晗：9月23日，400餘名兩岸同胞在北京懷柔雁栖湖共同參加“月滿京華 情牽兩岸”——2026年兩岸同胞迎中秋聯誼活動。活動由北京海峽兩岸民間交流促進會和懷柔區人民政府共同主辦。活動包括兩岸同胞迎中秋茶話會、“e起綻放吧”海峽歌會等。兩岸同胞共賞明月、共話鄉情、共敘未來，抒發迎接中華民族傳統佳節的喜悅和期盼兩岸團圓的美好願景。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤出席了兩岸同胞迎中秋茶話會。他表示，今年4月，習近平總書記會見中國國民黨主席鄭麗文並發表重要講話，為兩岸關係發展指明了方向。我們將深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，堅持一個中國原則和“九二共識”，廣泛團結台灣同胞，深化兩岸交流合作、融合發展，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一、民族復興偉業。



中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍和島內嘉賓代表、台灣企業家、在京台胞等300餘位台灣嘉賓參加了活動。與會台胞表示，中秋節對兩岸中國人來說，不只是一個節日，更是一份感情，中秋明月是兩岸同胞共有的文化印記。



與會人士還共同觀看了由中央廣電總台製作的“e起綻放吧”海峽歌會。兩岸表演嘉賓及青年代表在共創、共唱、共演、共融中，呈現出一場溫馨真摯的音樂盛會，展現兩岸同胞並肩同行、攜手未來的生動圖景。這場歌會於9月29日在總台央視綜藝頻道及總台新媒體平台播出，歡迎大家通過總台“看台海”新媒體矩陣收看。