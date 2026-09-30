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卡塔爾首相：內塔尼亞胡是戰爭犯
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2026-09-30 15:38:20
中評社北京9月30日電／卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德在當地時間9月29日播出的一檔節目中，直指以色列總理內塔尼亞胡是戰爭犯。
據央視新聞網消息，穆罕默德解釋道，以軍所犯下的行為構成戰爭罪，而任何應對此負責的人都是戰爭犯。
穆罕默德還說，卡塔爾為結束加沙戰爭而在斡旋上所作的每一項努力，總是被內塔尼亞胡所破壞。
穆罕默德表示，有消息稱，以色列政府已正式發起一項針對卡塔爾的行動，旨在資助各類機構、學術界、媒體以及內容創作者，對卡塔爾施加壓力，並削弱卡塔爾作為斡旋方的作用。
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