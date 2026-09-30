內塔尼亞胡突訪阿聯酋釋放何種信號

中評社北京9月30日電／以色列總理內塔尼亞胡27日突訪阿聯酋並會見阿聯酋總統穆罕默德。此次訪問事先未對外公布，在以色列媒體率先披露後，以阿雙方於28日晚至29日先後予以確認。內塔尼亞胡此訪為何如此低調？此時訪問阿聯酋有何考量？將對以阿關係和地區局勢產生怎樣影響？



低調訪問，雙方談了什麼



據新華社綜合以阿雙方公開信息及以色列媒體報道，內塔尼亞胡27日乘私人飛機抵達阿聯酋首都阿布扎比，與穆罕默德舉行會晤。以色列總理辦公室說，內塔尼亞胡應阿聯酋總統邀請訪阿，隨行人員包括以色列國家安全委員會主席、以情報和特勤局（摩薩德）局長、以總理軍事秘書及外交政策顧問等。



以總理辦公室說，此次訪問重點是加強兩國關係以及應對地區挑戰。阿聯酋通訊社29日報道說，兩人討論了雙邊關係以及加強兩國關係的途徑。但以媒體披露的細節顯示，此次會晤議題可能較雙方公開聲明所透露的更為廣泛。《耶路撒冷郵報》28日援引消息人士的話報道說，會談涉及了伊朗問題。另有以色列分析人士說，會談重點包括伊朗問題、應對胡塞武裝威脅以及近期可能出現的地區局勢變化。



值得注意的是，此次訪問事先並未公開。以色列第12頻道電視台27日晚首先披露內塔尼亞胡當天赴阿聯酋並與穆罕默德會面，隨後多家媒體跟進報道。阿聯酋方面直至29日才通過官方通訊社予以確認。今年早些時候，以色列方面也曾宣布內塔尼亞胡“秘訪”阿聯酋，但阿方隨後否認穆罕默德曾與其會面。



為何此時“秘訪”阿聯酋



分析人士認為，內塔尼亞胡此訪或有地區安全外交和國內議會選舉雙重考量。至於為何採取低調方式，可能與會談涉及的議題較為敏感以及阿聯酋希望謹慎處理以阿關係有關。



從地區層面看，此訪正值伊朗局勢、胡塞武裝威脅及海灣安全形勢持續牽動地區國家利益之際。今年以來，美以伊衝突以及由此產生的外溢影響持續衝擊海灣地區。分析人士認為，阿聯酋一方面同以色列保持外交和安全溝通，另一方面持續強調推動地區局勢降溫和政治解決地區衝突，因此有意避免過度公開與以方高層的互動。此訪的低調處理，一定程度上反映出阿方需要在安全合作與地區外交立場之間保持平衡。



與此同時，此訪發生在以色列議會選舉臨近之際。以色列國內高度關注內塔尼亞胡是否在2023年10月7日前收到了阿聯酋等國關於巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）突襲以色列的警告。如若提前知情卻予以無視，就意味著內塔尼亞胡將承擔政治責任，對大選不利。