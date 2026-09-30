2026全球開發者先鋒大會將在上海舉辦

中評社北京9月30日電／9月29日下午，2026全球開發者先鋒大會暨國際具身智能技能大賽媒體通氣會在張江模力社區舉行。本次大會緊扣“真實”核心主線，通過模擬賽、線上仿真、實景實賽，構建整體鏈路，助推具身智能技術深耕真實場景、加速產業規模化進程。



據人民網報道，2026全球開發者先鋒大會暨國際具身智能技能大賽將於10月23日至25日在上海張江科學會堂舉辦。這不僅是一場國際頂級的機器人賽事，更是一場深度融合技術、思想與生態的具身智能嘉年華，將向全球展現中國在具身智能領域的創新實踐與生態活力。



本次大會以國際具身智能技能大賽為核心載體，按照“1場大賽、1場開幕式、N場開發者活動”的總體架構組織實施，著力打造全國具身智能領域實景實戰的示範平台，助力我國機器人與具身智能的技術創新突破與規模化落地。



國際具身智能技能大賽圍繞工業、服務、特種作業等領域的真實需求，依托9大重點賽道，23個賽項，計劃匯聚200餘支競賽隊伍、300餘家機器人本體企業，目標形成百個高價值場景、實現萬台級落地規模。



開發者系列活動將圍繞“開發者思想與社群場域”“前沿技術實戰實訓”“AI垂直場景產業落地”三大維度展開，分別就具身智能行業前沿、開發者社群關注、產業應用實踐形成全方位的覆蓋，面向世界模型、具身智能實訓、智能人才工廠、智能體開發、AIGC內容創作、AI跨界融合、產教融合等當下AI領域最前沿、最實用的核心議題，在開發者社群與產業實踐之間架起橋梁，讓每一位參與者都能找到屬於自己的舞台。



上海市人工智能行業協會秘書長鐘俊浩介紹，大會通過打造實景實訓空間，以作業技能包等形式，科學評估整機解決方案的真實作業成功率、效率提升率、安全可靠性及經濟可行性等關鍵指標，深入探索具身智能產業實際落地應用能力及投資回報水平。