美防長擬削減20%軍隊將級軍官崗位

美國國防部所在地五角大樓（2020年2月19日攝）。（新華社資料圖片） 中評社北京9月30日電／據美國媒體29日報道，美國國防部長赫格塞思預計於9月30日宣布縮減美軍高級軍官編制，將全軍將級軍官崗位削減20%。



據新華社綜合報導，，赫格塞思本月早些時候已批准陸軍、海軍、空軍和聯合軍種的縮編方案，並要求於2027年1月1日前完成調整。赫格塞思預計於30日在弗吉尼亞州匡蒂科海軍陸戰隊基地發表講話，公布這一縮編計劃和未來一年美軍工作重點。



一名五角大樓消息人士告訴福克斯新聞數字網，此次削減的是將官崗位，並非直接裁減20%的現役將級軍官。其中，部分崗位不會直接撤銷，而是降低對應軍銜級別。



赫格塞思的發言人表示，福克斯新聞上述報道屬實，但拒絕進一步置評。



新方案將赫格塞思去年提出的將官崗位總體削減幅度擴大一倍。2025年，他要求全軍將官崗位總體削減10%，同時分別將現役四星上將崗位和國民警衛隊高層人數削減20%。赫格塞思稱，此舉旨在減少不必要的官僚層級，將更多權限下放。



據《華盛頓郵報》報道，在過去數屆政府任內，五角大樓和國會一直試圖精簡高級軍官隊伍，推動美軍在冷戰時期構建的龐大軍事體系向更多依靠無人機等技術作戰的方向轉變。目前，美軍約有850名一星以上將官，占總兵力不到1%。數十年來，美軍總體規模持續縮小，但將官人數並未同比例減少，在全軍中的占比反而有所上升。



赫格塞思自2025年1月出任防長以來，已下令解職大批軍官、否決多批軍官晉升。一些國防部前高級官員、民主黨議員以及部分共和黨人士認為，這些人事和軍隊結構調整帶有“政治動機”，可能給美軍造成長期影響。



美國參議院軍事委員會民主黨首席委員傑克·裡德29日發表聲明，批評赫格塞思迄今未公開、充分解釋相關人事調整，並敦促他在進一步削減將官崗位前同國會磋商。裡德說，赫格塞思此前在這一事務上的含糊處理“讓人有理由持懷疑態度”，他有責任消除疑慮。