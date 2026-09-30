9月份中國製造業PMI升至50.1%

中評社香港9月30日電／國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會30日發佈數據顯示，9月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，比上月上升0.3個百分點，升至擴張區間。在調查的21個行業中有12個行業PMI高於臨界點，比上月增加4個，製造業行業景氣面有所擴大。



9月份，製造業生產指數為51.7%，比上月上升1.3個百分點，新訂單指數為50.5%，比上月略降0.1個百分點，兩個指數均高於臨界點，製造業企業生產和市場需求繼續改善。



新華社報道，受近期國際大宗商品價格上漲、部分行業需求增加等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均連續兩個月回升，製造業市場價格總體水平上漲明顯。9月份，製造業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為60.8%和54.0%，比上月上升4.2個和3.6個百分點。從行業看，隨著國際原油價格大幅上升，石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品等行業兩個價格指數均升至60.0%以上高位。



三大重點行業較快擴張。9月份，裝備製造業、高技術製造業和消費品行業PMI分別為51.0%、52.5%和50.7%，均高於臨界點，相關行業企業生產經營總體較為活躍。高耗能行業PMI為48.0%，比上月上升0.1個百分點，景氣水平有所改善。



9月份，非製造業商務活動指數為50.2%，比上月上升1.2個百分點，重返擴張區間，非製造業景氣水平明顯改善。