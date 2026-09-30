以舞會友不拼輸贏　118對舞者上海同台起舞

第三屆海峽兩岸體育舞蹈公開賽現場（中評社 王教仁攝） 中評社上海9月30日電（記者 王教仁）第三屆海峽兩岸體育舞蹈公開賽29日晚在上海舉行，來自兩岸的118對舞者同台競技。賽事淡化輸贏、突出交流，並設置兩岸舞者共舞環節。大賽發起人、全國台企聯副會長張秀琬接受採訪表示，希望為兩岸舞者及在大陸發展的台商搭建一個融入生活、增進交往的平台。



本屆比賽是首屆兩岸創新發展周配套活動，以“以舞為橋・同心同行”為主題，由上海市體育總會指導，上海市體育舞蹈運動協會、中華國際標準舞協會主辦，全國台灣同胞投資企業聯誼會、上海市台灣同胞投資企業協會支持，全國台企聯婦女工作委員會協辦。



比賽設置師生組、樂齡組、菁英組、青壯組、親子組和團隊合作賽六個組別。兩岸體育舞蹈愛好者、在滬台胞和台企人士等到場參賽、觀賽。



與側重晉級和淘汰的競技比賽不同，本屆比賽弱化輸贏，強調舞者之間的互動和學習。活動還安排兩岸舞者共舞，由兩岸師生、不同城市的舞者搭檔登場，通過舞蹈增進彼此了解。



大賽發起人之一、全國台企聯副會長張秀琬接受採訪時表示，她來大陸經商已有33年，長期往返兩岸，見證了大陸的發展和兩岸民間交流。逐步淡出企業管理後，她希望繼續為兩岸交流做些事情，體育舞蹈由此成為新的切入點。



張秀琬說，她學習國標舞原本是為了健身，後來發現不少舞蹈愛好者缺少合適的交流舞台。她本人喜愛舞蹈，也認識許多兩岸舞蹈界人士，因此萌生了舉辦交流活動的想法。首屆比賽於2024年舉行，此後三屆賽事在摸索中不斷延續。



對於賽事規模，張秀琬表示，活動並不單純追求參賽人數，也不希望把比賽辦成激烈競爭的舞台。她更看重溫馨交流、彼此學習和建立友誼，希望為兩岸舞者及在大陸發展的台商搭建一個融入生活、增進交往的平台。



張秀琬說，兩岸交流可以採取不同形式，舞蹈讓參與者在共同興趣中自然相識。賽事未來爭取每年舉辦一次，也歡迎更多有興趣的團體共同參與，讓兩岸舞者通過持續往來加深了解。



台灣選手莊泓澄表示，他已連續三屆來滬參賽，每次都感到賓至如歸，希望今後年年參加。首次參賽的施莉慧說，這是她第一次來到上海，距離上次到大陸已超過20年，上海的發展和城市面貌超出預期。兩人還計劃在賽後游覽東方明珠、外灘、豫園、城隍廟和百樂門，在舞蹈交流之外進一步感受上海。



據介紹，賽事還將探索兩岸體育舞蹈領域的人才交流、技術互鑒和資源共享，並以體育舞蹈為載體，結合文化展演、文旅體驗和商貿對接，拓展兩岸民間交流場景。