鏡頭：見證港島百年變遷　赤柱成濱海休閑地標

赤柱的網紅打卡點“黃房子”（中評社 黎人愷攝） 赤柱海邊（中評社 黎人愷攝） 蔔公碼頭（中評社 黎人愷攝） 中評社香港10月3日電（記者 黎人愷）站在赤柱海濱，海風裹著咸濕氣息撲面而來，港島南端的這片海灣，藏著香港最鬆弛的濱海光景。



百年蔔公碼頭向海面悠然延伸，標誌性的鋼制弧形拱頂泛著復古啞光，鑄鐵線條勾勒出維多利亞時代的建築餘韵。憑欄而立，白浪輕拍堤岸，漁船與彩色帆船在波光裡緩緩往來，偶爾有渡輪載著前往蒲台島的游人駛離，碼頭邊靜坐的垂釣者，成了海天一色裡最悠然的注腳。



沿海濱長廊緩步前行，木質步道平整舒展，一側是澄澈翻湧的碧海，一側是錯落的淺色系歐風建築與葱鬱綠樹。步道串聯起濱海市集、休閑廣場與自然海岸，沿途露天茶座飄出淡香，樹影落在步道上隨海風輕輕晃動。行至開闊處，遠山與海面相接成柔和的線，黃昏時分落日熔金，將整片海面染成暖橙色，隨手定格便是滿是鬆弛感的濱海畫面。



赤柱原為客家漁村，相傳因滿山木棉花開時如赤紅巨柱而得名。香港開埠之初，這裡曾是英軍據點與港島早期行政中心，後來行政中心遷往中環，赤柱逐漸轉型為傳統漁港與濱海聚落。近代赤柱中西文化深度交融，孕育出獨有的歐陸濱海風情。如今它既是承載香港百年變遷的歷史地標，也是港島知名的休閑勝地。

